CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2023 seçimlerinde yurt dışında oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dair bilgileri açığa çıkarmak için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sunduğu soru önergesine tatmin edici bir yanıt alamadığını açıkladı. Gürer, özellikle Türkiye'de doğmamış ve konut ya da diğer varlık edinerek vatandaşlık kazanmış kişilerin seçimlerdeki rolü hakkında daha fazla şeffaflık talep etti.

Gürer’in soru önergesi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 28 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışında oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında detaylı bilgi talep etti. Gürer’in önergesinde şu sorular öne çıktı:

Yurt dışında oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelere göre dağılımı nedir?

Yurt dışı ve yurt içi seçmen sayıları nedir?

Türkiye’de doğmamış olan ve oy kullanan T.C. vatandaşlarının sayısı ve bu kişilerin doğdukları ülkelere göre dağılımı nedir?

Konut, arazi veya farklı bir varlık edinerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup oy kullanan kişi sayısı nedir?

Varlık edinerek vatandaş ve seçmen olan kişi sayısı nedir?

Türkiye'ye mülteci veya sığınmacı olarak gelip T.C. vatandaşlığı verilerek seçimlerde oy kullanan kişi sayısı nedir?

Bakan Tunç’tan kısıtlı yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürer’in sorularına sınırlı yanıtlar verdi. Tunç, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a atıfta bulunarak seçmen kütüklerinin adres kayıt sistemine dayalı olarak düzenlendiğini belirtti. Yurt dışı seçmen kütüğünün de aynı sistem üzerinden Yüksek Seçim Kurulu tarafından oluşturulduğunu ifade etti. Ancak, Gürer’in özellikle konut veya farklı varlık edinerek T.C. vatandaşlığına geçen kişilerle ilgili sorusu yanıtsız kaldı.

Seçmen sayıları ve profil bilgileri

Yüksek Seçim Kurulu’nun 25 Temmuz 2024 tarihli cevabına göre, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 60.721.745, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.423.759 olarak kaydedildi. 28 Mayıs 2023 seçimlerinin ikinci turunda yurt içi seçmen sayısı 60.771.236, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.426.218 olarak güncellendi.

Şeffaflık ve kamuoyu bilgilendirmesi

CHP’li Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurt dışı seçmenlerin profilinin ve Türkiye'de doğmamış T.C. vatandaşlarının seçim sonuçlarına etkisinin önemine vurgu yaptı. Gürer, bu konuda daha şeffaf ve ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Gürer, “Bu verilerin paylaşılmaması, seçim süreçlerindeki şeffaflığa gölge düşürüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak oy kullanan seçmenlerin profiline dair bilgi eksikliği, özellikle yurt dışından vatandaşlık alan kişilerin sayısı konusunda ciddi belirsizlik yaratıyor.” dedi.

Yabancı uyruklu vatandaşların seçimlere katılımı

Gürer, yabancı uyruklu kişilere verilen vatandaşlıkların sayısının giderek arttığını ve bu kişilerin seçimlerde oy kullanma hakkı kazandığını belirterek, “Seçim sonuçlarını etkileyebilecek bu önemli konuda daha şeffaf olunması gerekiyor. Vatandaşlık kazanmış yabancıların sayısı, doğdukları ülkeler ve seçimlerde nasıl bir rol oynadıkları net olarak açıklanmalıdır.” şeklinde konuştu.