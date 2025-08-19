CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Meclis’in tatile girmesinin ardından Niğde’nin ilçelerini ve köylerini ziyaret etti. Gürer, gittiği her köy ve kasabada çiftçilerle bir araya gelerek üretim süreçlerinde yaşadıkları sorunları dinledi.

Tarım ürünlerinde üretici ve tüketici mağdur

Niğde, elma, kiraz ve patates gibi tarım ürünlerinde Türkiye’de önemli üretim merkezlerinden biri. Gürer, “Elma ve kirazı don vurdu, patates ise iktidarın ilgisizliğiyle tarlada kaldı. Tarla bitkilerinde hasat sürüyor, üreticinin yüzü gülmüyor. Piyasayı tüccar belirliyor, tüccar da üreticiyi boğuyor. Kamu ortada olmadığı için üretici kazanamıyor, tüketici pahalı ürün almak zorunda kalıyor” dedi.

Çiftçilerin ekonomik sıkıntıları gözler önünde

Çiftlik ilçesinde hububat hasadı yapan Yılmaz Ateş ve ailesiyle tarlada buluşan Gürer, üreticilerin yaşadığı ekonomik zorlukları aktardı. Ateş, “61 yaşındayım, ayağıma sıfır ayakkabı almadım, oğlanın gönderdiğini giyiyorum” diyerek mali çöküntüyü gözler önüne serdi. Aile üyeleri de, “Çocuğum bir şey istemesin diye pazara götürmüyorum” ve “Masraflarımızı karşılayamıyoruz, elimizde bir şey kalmıyor” ifadeleriyle sıkıntıyı dile getirdi.

Kiraz üreticileri destek bekliyor

Ulukışla ve çevresinde kiraz üreticilerini ziyaret eden Gürer, üretici Zeki Sayın’ın “300 ağaçlık bahçem var, bir tane kiraz dahi yok. Tek geçim kaynağım kiraz, emekli maaşımı da buraya harcıyorum” sözlerini paylaştı. Gürer, dört ay geçmesine rağmen üreticilere hâlâ destek verilmediğini vurguladı.

Girdi maliyetleri çiftçiyi zorluyor

Buğday üreticisi Murat Dündar ile tarlada görüşen Gürer, artan gübre ve mazot fiyatları ile düşük alım fiyatlarının çiftçiyi zorladığını söyledi. Gürer, “Buğday ve arpa alım fiyatı çiftçinin yüzünü güldürmedi. Son iki yılda mazot hesabına göre çiftçinin kaybı %47” dedi.

Patates üreticileri mağdur

Altunhisar’da yazlık patates üreticileriyle bir araya gelen Gürer, “Ürün yarısı tarlada kaldı, çiftçi borcunu ödeyemiyor, mazot ve gübre fiyatları her geçen gün artıyor. Marketlerde aynı patates 5-6 kat pahalı satılıyor ama üretici girdi maliyetini çıkaramıyor” ifadelerini paylaştı. Gürer, plansız üretim ve ihracat engellerinin üreticiyi hüsrana uğrattığını belirtti.

Acil önlem çağrısı

Gürer, çiftçiyi korumak için yeniden taban fiyat uygulamasına dönülmesi ve TMO alım garantisi verilmesi gerektiğini vurguladı. “Üretici ürettiğinden kazanamıyor, tüketici pahalı ürün almak zorunda kalıyor. Günlük tarım politikası olmaz. Üretici dertli, tüketici dertli, aracının kazandığı iktidar seyirci. Bu süreç tarımın hayrına değildir” dedi.