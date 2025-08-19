Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken, veliler kırtasiye, okul forması, servis ve beslenme giderleri nedeniyle ekonomik kaygılar yaşıyor. DEVA Partisi Yunusemre İlçe Başkanı Olcay Güneş, bu tabloyun aileleri çaresiz bıraktığını ifade etti.

Kırtasiye ve formalar büyük yük oluşturuyor

Başkan Güneş, son verilere göre kırtasiye sepetinin geçen yıl 517 lira iken bu yıl 750 liraya yükseldiğini söyledi. Okul öncesi öğrencilerin masrafları 9 bin, ilkokul 11 bin, ortaokul 13 bin ve lise öğrencileri için 14 bin lirayı buluyor. “Bir baba, bir anne kara kara düşünüyor: Çocuğunu okutabilecek mi, okutamayacak mı?” dedi.

Servis ve beslenme giderleri ek yük getiriyor

Kırtasiye ve forma masraflarının yanı sıra servis ve yemek ücretlerinin de aileleri zorladığını belirten Güneş, “Geliri sınırlı aileler için bu yük artık taşınamaz hale geldi. Çocukların eğitim hakkı, ekonomik koşullar yüzünden tehdit altındadır” dedi.

Hükümetin halkın gündeminden uzak olduğu vurgulandı

Olcay Güneş, iktidarı sert sözlerle eleştirerek, “Veliler çocuklarına çanta alabilmek için pazarlık yapıyor. Eğitim masrafı yüzünden borçlanan aileler var. İktidar halkın bu gerçek gündeminden tamamen kopmuş durumda” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi çözüm önerilerini paylaştı

Güneş, çözümün sosyal devlet anlayışında olduğunu belirterek, kitap ve kırtasiye desteği, ücretsiz okul ulaşımları ve sosyal yardımların önemine dikkat çekti. “Çocuklarımızı yük değil, geleceğimiz olarak görmek zorundayız” dedi.