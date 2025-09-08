CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik sürerken, Geçici Kurul Başkanı Gürsel Tekin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekin, “Biz kayyum değiliz, baba ocağının kurumsal kimliğini muhafaza etmeye geldik” dedi.

Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sorunun hiçbir parçasında biz yokuz. Kongre yapılmadığında delege olmayan, karşılıklı laf söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. Yarın birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Taraflar CHP’liler, şikayet eden de CHP’liler, bizi öneren de CHP’liler. Biz kayyum değiliz; kayyum Esenyurt’tadır. Bizim görevimiz, gerek delegelerin gerekse mevcut il başkan ve yöneticilerimizin uğradıkları haksızlıkları ortadan kaldırmaktır.”

CHP’lilerin tepkisinin kendisine değil, farklı kesimlerden geldiğini söyleyen Tekin, “Biz bugüne kadar parti içinde kimseyi ayrıştırmadık. Partimizin sorunlarının çözümü için tüm gayreti göstereceğiz. İl başkanlığına gireceğim, orası bizim baba evimiz. Neden girmeyeyim? Görevimiz baba ocağının kurumsal kimliğini korumaktır” dedi.

“Biz sorunun sebebi değiliz"

Tekin, kendisi ve ekibine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Arkadaşlarımız, ailelerimiz tehdit edildi. Ama biz CHP’nin birliğini ve bütünlüğünü korumak için buradayız. Biz sorunun parçası değiliz, sebebi biz değiliz. Şikâyet eden biz olmadık. Onurumuzla, haysiyetimizle yaşıyoruz. Vatandaşın tepkisi başımız üstüne, ancak kırk yıldır yan yana olduğumuz bazı isimlerin sosyal medyadan hakaretlerini de unutmayacağız.”

Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşme girişimi

Genel Başkan Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulunduğunu belirten Tekin, “Özel’den dönüş olmayınca Kılıçdaroğlu’na gitme gereği duymadım. Basının bir kesimi iftiralarla bizi hedef gösteriyor. Bizi arayın, sorun, telefonumuz açık. Bizim görevimiz birlik ve bütünlük içinde sorunları çözmektir” diye konuştu.

Gürsel Tekin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizim anayasamız partimizin tüzüğüdür, neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Yolların kapatılması bizim inisiyatifimizde değil. Biz kayyum değiliz, çağrı heyetiyiz. CHP kimliği satılık değildir. Bizim tek amacımız, partimizin sorunlarını çözmek ve baba ocağını korumaktır.”