Muğla Seydikemer’de akrabalarının düğün yemeğine giderken kaza yapan araç, 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada 41 yaşındaki Songül Karcı hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Edinilen bilgiye göre, S.K. (29) yönetimindeki 48 M 0806 plakalı araç, başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Can kaybı ve yaralılar

Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan Songül Karcı G. (41) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü S.K. ile birlikte S.G. (14), S.G. (11), A.G. (10) ve E.T.G. (2) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, kazaya neden olan diğer aracın tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.