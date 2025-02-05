İzmir'de 6 Şubat Perşembe günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295291
ALİAĞA / İZMİR
Güzelhisar ( Hamam Sk. GAVURDERE GÜZELHİSAR TEPE 17/30 17/44 17/31 17/20 GÜZELHİSAR OKUL BALABANPAŞA Köprülü 1. Sk. Kültür Kültür Sk. Kıbrıs Cd. Merkez Cd. Mescit Sk. Oluklu Çeşme Sk. Seyhan Sk. Tabakhane Sk. Tepe 1. Sk. Çamaltı Sk. Çarşı Sk. Çayır TABAKHANE )
Kültür
Kurtuluş ( 746 736 683. Sk. 726. Sk. NENEHATUN 743 GÜN GÜZELHİSAR ÇAMLIK 730 740 742 731 726 729 744 745 )
Yeni ( 912/1 921 975 872 799 804 842 805 797. Sk. 801. Sk. 841. Sk. 844. Sk. 849. Sk. 841 852. Sk. 856. Sk. 863. Sk. 875. Sk. Nene Hatun Cd. 850 858 865 861 866 922 803 937 903 879 882 867 864 851 )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295320
ALİAĞA / İZMİR
Kurtuluş ( 744 746 736 683. Sk. 726. Sk. NENEHATUN 743 GÜN ÇAMLIK 730 740 742 731 726 729 745 )
Kültür
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295465
BORNOVA / İZMİR
Naldöken ( 1266/3. Sk. 1269 İnönü Cd. İnönü 1273. Sk. 1271/3. Sk. 1271/2. Sk. 1271/1. Sk. 1226/4 1266/5. Sk. 1267/2. Sk. 1270. Sk. 1270/1. Sk. 1271. Sk. 1261. Sk. 1266/1. Sk. 1266/2. Sk. )
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295256
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık ( 8904. Sk. 8905. Sk. 8907. Sk. 8909 8909/1. Sk. 8909/2. Sk. 8909/3. Sk. Anadolu Cd. Ege Sanayi Sitesi Havaalanı Şosesi Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu 8905/1 8902. Sk. 8904/1. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295259
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
Küçük Çiğli ( 8786/5. Sk. 8786/2. Sk. 8786. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295262
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6789. Sk. 6788. Sk. 6787/1. Sk. 6787. Sk. 6786. Sk. 6782. Sk. 6793. Sk. 6791. Sk. 6790. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295264
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe ( 8176. Sk. 8158. Sk. 8159. Sk. 8160. Sk. 8412/1. Sk. 8412. Sk. 8411. Sk. 8128. Sk. 8128/1. Sk. 8131. Sk. 8133. Sk. 8133/2. Sk. 8134/1. Sk. 8134/2. Sk. 8134/3. Sk. 8142. Sk. 8410. Sk. 8410/3. Sk. 8143. Sk. 8419. Sk. 8417. Sk. 8414/1. Sk. 8413/3. Sk. 8413/2. Sk. 8413/1. Sk. 8413. Sk. 8412/2. Sk. )
Güzeltepe ( 8156. Sk. 8156/1. Sk. 8162. Sk. 8163. Sk. 8163/1. Sk. 8177. Sk. 8414 8418. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295265
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe ( Maltepe Cd. 8122. Sk. 8122/1. Sk. 8122/2. Sk. 8122/3. Sk. 8123. Sk. 8123/1 8124. Sk. 8124/1. Sk. 8125. Sk. 8127. Sk. 8127/1. Sk. 8128. Sk. 8129. Sk. 8129/1 8130. Sk. 8130/2. Sk. 8130/5. Sk. 8134. Sk. 8135. Sk. 8154. Sk. maltepe cd. )
Maltepe ( 8108. Sk. Anadolu Cd. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295266
ÇİĞLİ / İZMİR
İnönü ( 9501. Sk. 9502. Sk. 9502/7. Sk. 9504. Sk. 9504/4. Sk. 9506. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Kesinti ID : 3295316
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı ( 6762. Sk. 6762/3. Sk. 6794. Sk. 6794/1. Sk. 6794/3. Sk. 6794/4. Sk. 6799. Sk. 6799/1. Sk. 6800. Sk. 6807/1. Sk. 6808 6809. Sk. 6811. Sk. 6811/1. Sk. 6845. Sk. 6850. Sk. )
Evka - 2 ( 6810. Sk. 6812. Sk. 6812/2. Sk. 6814. Sk. 6814/3. Sk. 6816. Sk. 6816/1. Sk. 6818. Sk. 6819. Sk. 6850/1. Sk. 6853. Sk. )
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3293670
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı ( BİMEYKO 66 Bimeyko 64 BİMEYKO 74 Bimeyko 82 Bimeyko 80 Bimeyko 78 Bimeyko 76 Bimeyko 68 Bimeyko 62 Bimeyko 60 Bimeyko 58 Bimeyko 54 Bimeyko 51 Bimeyko 74/1 Sk. Bimeyko 49 Sk. Bimeyko 84 Sk. BİMEYKO 82 )
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 12:00
Kesinti ID : 3295330
GAZİEMİR / İZMİR
Emrez ( 215. Sk. 214. Sk. )
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3295254
KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar ( 4016. Sk. 5789 5775. Sk. 4017. Sk. 4016/1. Sk. 4013/2. Sk. 4013/1. Sk. 4013. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. )
Yunus Emre ( Yeşillik Cd. 4026. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4012. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3295278
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler ( 509/6. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. 510/2. Sk. 509/8. Sk. 509/7. Sk. 509/10. Sk. )
Gülyaka ( 3005/1 3012. Sk. 3011. Sk. 3010. Sk. 3007. Sk. 2981. Sk. 2973. Sk. )
Bahar ( 2900. Sk. 2904. Sk. 2905. Sk. 2906. Sk. 2912. Sk. 2913. Sk. 2914. Sk. 2915. Sk. 2921. Sk. 2922. Sk. 2923. Sk. 2929. Sk. 2930. Sk. 2931. Sk. 2932. Sk. 2933. Sk. 2934. Sk. 2935. Sk. 2936. Sk. 2946. Sk. 2957. Sk. Halide Edip Adıvar Cd. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3295283
KARABAĞLAR / İZMİR
Gülyaka ( 3010. Sk. 2973. Sk. 2981. Sk. 3007. Sk. 3011. Sk. 3012. Sk. 3005/1 )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3295300
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( Yeşillik Cd. 4026. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4012. Sk. )
Karabağlar ( 5789 5775. Sk. 4017. Sk. 4016/1. Sk. 4016. Sk. 4013/2. Sk. 4013/1. Sk. 4013. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3295323
KARABAĞLAR / İZMİR
Selvili ( Dostluk Blv. 4019. Sk. 4015/3. Sk. )
Yunus Emre ( 4030. Sk. 4027. Sk. 4026. Sk. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT 4024. Sk. 4023. Sk. 4021. Sk. 4012. Sk. )
Karabağlar ( 5775. Sk. 5770/19. Sk. 4020. Sk. 4018. Sk. 4017. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3295325
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( Yeşillik Cd. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT 4024. Sk. )
Selvili ( Dostluk Blv. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 12:00
Kesinti ID : 3295330
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker ( 5162. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5156. Sk. 5155. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5152. Sk. 5151. Sk. 5067 Sırrı Atalay Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 12:00
Kesinti ID : 3295346
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker ( 5130. Sk. 5103. Sk. 5084. Sk. 5083. Sk. 5082. Sk. 5081. Sk. 5080. Sk. 5079. Sk. 5034. Sk. 5030. Sk. 5029. Sk. 5027. Sk. )
İhsan Alyanak ( 5008. Sk. 5003. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3295371
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker ( 5029. Sk. 5093. Sk. 5090. Sk. 5089. Sk. 5088. Sk. 5087. Sk. 5086. Sk. 5078. Sk. 5094. Sk. 5077. Sk. 5107. Sk. 5106. Sk. 5105. Sk. 5102. Sk. 5101. Sk. 5099. Sk. 5069. Sk. 5095. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5070. Sk. 5072. Sk. 5072/1. Sk. 5076. Sk. 5030. Sk. 5031. Sk. 5033. Sk. 4996. Sk. 5006. Sk. )
İhsan Alyanak ( 5026. Sk. 5027. Sk. 5028. Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3295379
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( 4197. Sk. 4198. Sk. 4199. Sk. 4200. Sk. 4203. Sk. 4205. Sk. 4232. Sk. 4234. Sk. Sırrı Atalay Sk. 4188. Sk. 4187. Sk. 4189. Sk. 4190. Sk. 4191. Sk. 4194. Sk. 4194/1. Sk. 4195. Sk. )
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295335
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( 346 160 443 178 345 18 11 197 373 147 359 196 435 81 360 çatalkaya 389 143 177 206 125 67 isimsiz521 305 276 185 436 207 140 149 382 336 366 176 367 109 324 ÇATALKAYA 157 ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 12 320 FAKÜLTE 204 400 MORDOĞAN 64 371 47 201 374 193 385 İÇ YOL 63 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 198 104 309 101 493 199 507 168 İnönü Şehit Süleyman Aşkın 364 362 NAMIK KEMAL 183 163 136 153 144 22 26 352 83 110 175 154 251 440 ATATÜRK 262 420 422 264 MORDOĞAN CUMHURİYET 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 275 410 İNÖNÜ 355 249 247 156 74 AYIBALIĞI 39 37 35 MUSTAFA KEMAL 33 421 332 330 331 329 466 465 426 427 424 KAZIM KARABEKİR 164 294 335 257 118 372 380 520 432 266 383 354 Çatalkaya Küme Evler 20 MORDOĞAN KÖYÜ 402 KÖRFEZ 525 356 161 128 379 208 139 21 FATİH 224 İzmir İntur Sitesi İç Yolu İmren Sitesi İç Yolu İbrahim Gül Talisca Seal Beach Clap Sahil Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Leman Kavukçu Kazım Karabekir Karaburun Yolu Fatih Fakülte Eski Karaburun Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Doğa Tatil Sitesi İç Yolu DEREBOYU Aykent 90 Sitesi İç Yolu Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu 526. Sk. 524. Sk. 520. Sk. 52. Sk. 518. Sk. 510. Sk. 509 Sk. 507. Sk. 488. Sk. 487. Sk. 485. Sk. 476. Sk. 475. Sk. 473. Sk. 470. Sk. 453. Sk. 452. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 440. Sk. 44. Sk. 438. Sk. 415 395. Sk. 389. Sk. 388. Sk. 375. Sk. 371. Sk. 364. Sk. 360. Sk. 347. Sk. 342 Sk. 340. Sk. 337. Sk. 333. Sk. 332. Sk. 328. Sk. 326. Sk. 325. Sk. 323. Sk. 321 315. Sk. 311. Sk. 293. Sk. 283. Sk. 28. Sk. 228. Sk. 226. Sk. 216. Sk. 213. Sk. 210. Sk. 195. Sk. 194. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 179. Sk. 178. Sk. 172. Sk. 169. Sk. 166 165. Sk. 162. Sk. 155. Sk. 154. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 131. Sk. 126. Sk. 120. Sk. 114. Sk. 111 Sk. 150 MORDOĞAN KÜME EVLER ÇATALKAYA KÜMEEVLER 341 407 12/1 491 394 217 117 419 10 191 369 386 378 342 )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3295350
KARABURUN / İZMİR
Bozköy ( Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Yolu )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3295354
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca ( 5023 Eğlenhoca EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu Karaburun Yolu OVACIK 5005 5009 )
İnecik ( KAYNARPINAR İnecik İnecik Köyü İnecik Köyü İç Yolu İNECİK )
Kösedere ( AĞALARSEKİ KARAAĞAÇ Ağalarseki Kösedere Köyü Kösedere Köyü İç Yolu kösedere küme evleri KÖSEDERE karaağaç )
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Kesinti ID : 3295316
KARŞIYAKA / İZMİR
Mustafa Kemal ( 6753/21. Sk. 6753/22. Sk. 6753/6. Sk. 6754. Sk. 6754/3. Sk. 6753/8 sk. 6794/4 6753/1. Sk. 6753/15. Sk. 6753/17. Sk. 6755/1. Sk. 6755/5. Sk. 6755 sk. 6794. Sk. 6794/5. Sk. 6814. Sk. Bülent Ecevit Cd. Oyak Sitesi Otoparkı ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN OSMAN ONUR ÖZKAYA )
Zübeyde Hanım
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3295506
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( TAŞLIYATAK MOLLALAR Mollalar CEBECİLER )
Tumbullar
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3295278
KONAK / İZMİR
Güneşli ( 526/4. Sk. 526/3. Sk. 526/2. Sk. 526/1. Sk. Eski İzmir Cd. Halide Edip Adıvar Cd. Köstence Parkı İçi Yolu Yeşillik Cd. )
Zafertepe ( 544. Sk. 611. Sk. )
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3295414
MENDERES / İZMİR
Mithatpaşa ( Yol ARMUTLUK 565. Sk. 563. Sk. 561. Sk. 560. Sk. 559. Sk. 558. Sk. 557. Sk. 556. Sk. Özbakan Sk. 509. Sk. 510. Sk. 511. Sk. 512. Sk. 513. Sk. OVA YOLU 557 )
Cüneytbey ( 9504 610 SOK 660 ŞEBBOY 635/1 9510 632 9511 9513 ŞEHİT MURAT İBRAHİM TURAN ÖZTÜRKLER 9501. Sk. 645. Sk. 642/1. Sk. 639. Sk. 635 634. Sk. 631. Sk. 616. Sk. )
Altıntepe ( öztürkler sok öztürkler 9514 9503 9502 9501 9508 ARMUTLUK 2 BEYAZGÜL 9512 9509 9551. Sk. 902 2000. Sk. Sarıçay 1 Sokak Jandarma Yolu Kümesi Sk. DAMLAR Armutlu 3. Küme Sk. Armutlu 1 Küme Sk. ARMUTLUK 1 9550 damlar sokak 9557 2000 sokak 903 sokak 9552 sokak 903 SOKAK Jandarma Küme evleri sokak Öztürkler sokak 9558 sok. )
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3295252
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295281
ÖDEMİŞ / İZMİR
Türkmen ( ORDU Yeniceköy küme evler Ödemiş Ayakkabıcılar Sitesi İçi Yolu )
Yeniceköy
Ortaköy
Üç Eylül ( İzmir Ödemiş Yolu )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295307
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )
Balabanlı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 16:00
Kesinti ID : 3295293
SELÇUK / İZMİR
İsa Bey ( TARİŞ ARKASI ŞEHİT POLİS METİN TAVASLIOĞLU Selçuk-İzmir Yolu )
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292910
TİRE / İZMİR
Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )
Boynuyoğun
Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )
Çeriközü
Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )
Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )
Yamandere ( NİYAZİ BOZKURT Yamandere Köyü İç Yolu Yamandere Yolu )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3295297
TİRE / İZMİR
Adnan Menderes
Toki ( KİREÇTEPE )
Boynuyoğun
Çiniyeri
Işıklı
Kürdüllü
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3295541
TORBALI / İZMİR
İnönü ( 148 Sk. 148/1 Sk. 149. Sk. 150 Ahmet Adaman Cd. 140. Sk. 144 Sk. 145 Sk. 145. Sk. 146 Sk. 147/3 147 144/2 150/4 150/3 144/7 147/3 Sk. 147/5 147/6 Sk. 147/7 Sk. )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:10 - 17:01
Kesinti ID : 3295545
TORBALI / İZMİR
İnönü ( 148 Sk. Fatih Sultan Cd. Ahmet Adaman Cd. 130. Sk. 136. Sk. 138 Sk. 139. Sk. 140 Sk. 140. Sk. 142. Sk. 145. Sk. 146 Sk. Feridun Yılmaz Cd. 148/1. Sk. 150 YAVUZ SULTAN SELİM KOCA MİMAR SİNAN HASAN ARIKAN )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3295546
TORBALI / İZMİR
Torbalı ( 5076 5061. Sk. 5063. Sk. 5067. Sk. 5069. Sk. 5071 5075. Sk. 5077 5078 5084. Sk. 5088 5086 5079 )
Planlandı
06Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3295548
TORBALI / İZMİR
Torbalı ( 5029 5102. Sk. 5102 Sk. 5100 5098 5092. Sk. 5088 5084. Sk. 5059. Sk. 5055 5053. Sk. 5049. Sk. 5047 5045. Sk. 5053/1 )