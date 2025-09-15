A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya’ya 88-83 yenilerek ikinci oldu. 12 Dev Adam, İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı. Takımın başarısı, vatandaşlar ve spor yetkilileri tarafından gururla karşılandı.

12 Dev Adam’ı karşılamak için çok sayıda vatandaş İstanbul Havalimanı’na geldi. Taraftarlar, takımın gümüş madalya başarısını kutladı ve oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Yetkililerden Teşekkür Mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Milletimizi gururlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Türk basketbolu için, Türk sporu için başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, “Buraya altın madalya ile dönebilirdik ama 24 sene sonra madalya ile dönmek bile bizleri gururlandırdı. Hocamıza, tüm ekibe ve sporcularımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, “Şampiyona boyunca bizleri bağrına basan tüm Türk milletine teşekkür ediyoruz. Şampiyonluğu getirmeyi çok istiyorduk. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık"

Takım kaptanı Cedi Osman ise, “Turnuva boyunca sizin desteğinizi hep hissettik. Altın madalyayla dönmeyi çok isterdik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir” diye konuştu.

"12 Dev Adam ruhu geri döndü"

Alperen Şengün, “Buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Biz daha genç bir takımız, size sözümüzü tutacağız. O kupayla birlikte geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.

24 yıl sonra ikinci gümüş madalya

A Milli Basketbol Takımı, 24 yıl aradan sonra EuroBasket finaline ikinci kez çıktı. 2001’de de Yugoslavya’ya yenilen milliler, bu yıl da Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.