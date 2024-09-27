Türkiye, halterdeki genç yetenekleriyle uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç milli halterci Muhammet Emin Burun, İspanya’nın Leon şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda sergilediği üstün performansla erkekler 109 kiloda iki gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Koparmada gümüş, Silkmede dördüncü

109 kilo kategorisinde yarışan Muhammet Emin Burun, koparma dalında 168 kilogramlık kaldırışıyla ikinciliğe ulaşarak gümüş madalya kazandı. Silkme dalında ise 198 kilogramı kaldırarak dördüncü sırada yer alan genç sporcu, kürsüye çıkamasa da toplamda sergilediği istikrarlı performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Toplamda 366 kilogramla dünya ikincisi oldu

Koparma ve silkme kategorilerindeki derecelerini birleştiren Burun, toplamda ulaştığı 366 kilogramlık dereceyle genel sıralamada gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece, zorlu geçen şampiyonada gösterdiği performansla genç yaşında dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, bu önemli başarısı nedeniyle Muhammet Emin Burun’u, kulübünü ve milli takım antrenörlerini kutladı.

Türkiye, şampiyonayı 8 madalya ile tamamladı

Muhammet Emin Burun’un başarısı, Türkiye’nin Dünya Gençler Halter Şampiyonası’ndaki genel performansını da taçlandırdı. Türk milli halter takımı, şampiyona boyunca toplamda 1 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederek ülkemizi başarıyla temsil etti.