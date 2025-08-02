Güveli Barajı sulama projesi tamamlanmak üzere

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Manisa’nın Demirci ilçesinde yer alan Güveli Barajı Sulama Projesi, modern sulama sistemleri ile bölge tarımına büyük katkı sağlayacak. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, fiziki gerçekleşme oranının %98’e ulaştığını belirterek, projenin ağustos ayı içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

1000 dekar arazi suya kavuşacak

Güveli Barajı'nın 2022 yılında tamamlanmasının ardından sulama altyapı çalışmalarına başlandığını hatırlatan Genel Müdür Balta, “690 bin metreküp depolama hacmine sahip barajla birlikte 7 bin 400 metre boru hattı döşedik. Ayrıca 69 sanat yapısı da projeye dahil edildi. Böylece 1000 dekar verimli tarım arazisi modern basınçlı borulu sistemle sulanabilecek hale geldi. Ağustos ayı itibarıyla bölgedeki çiftçilerimiz suya kavuşacak” dedi.

Test aşamaları sürüyor

DSİ ekipleri, altyapının test süreçlerini de sürdürüyor. Sulu testlerin tamamlanmasının ardından barajdan arazilere su verilmeye başlanacak. Genel Müdür Balta, yaz aylarında suyun üreticiler için hayati önemde olduğunu vurgulayarak, “Tarlalara su ulaştığında üreticimizin yüzü gülecek. Hedefimiz, projenin tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Sulama maliyetleri düşecek, gelir artacak

Güveli Barajı ile birlikte Demirci'de hem tarımsal üretimde verim artışı sağlanacak hem de sulama maliyetleri düşürülecek. Yeraltı suyu kullanımının da azalacağı projede, çiftçilere yılda yaklaşık 10,2 milyon TL ek gelir sağlanması bekleniyor. DSİ Genel Müdürü Balta, projenin bölge ekonomisine olumlu katkı sunacağını belirterek, “Manisalı üreticilerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.