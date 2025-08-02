Sanayici ekonomiye güvenini yitirdi

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından hazırlanan 2025 yılı ilk yarısına ilişkin “Ekonomik Değerlendirme Anket Analizi”ni değerlendirdi. Ösen, anketin ortaya koyduğu sonuçların sanayicilerin hem iç hem dış pazardaki kaygılarını ve umutsuzluğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

İç pazarda da dış pazarda da siparişler düşüyor

Ösen, EBSO’nun 189 sanayi firmasıyla yaptığı anket sonuçlarına dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

Firmaların %51’i dış pazarda ,

%59’u iç pazarda siparişlerinin azaldığını bildirdi.

Geçen yıla oranla bu düşüşlerin ciddi seviyelerde olduğunu belirten Ösen, bu durumun sanayicinin üretim gücünü ve gelecek beklentisini doğrudan etkilediğini söyledi.

“Her 10 sanayiciden 7’si umutsuz”

Üretim hacminde de ciddi düşüşler olduğuna dikkat çeken CHP’li vekil, firmaların %68’inin üretiminin azaldığını beyan ettiğini aktardı.

Ösen, “Sanayicinin yüzde 72’si önümüzdeki döneme dair karamsar. Bu tablo, üretimin yavaşladığını ve ekonomik beklentilerin her geçen gün kötüleştiğini gösteriyor” dedi.

“Sanayicinin sesi duyulmalı”

Seda Kaya Ösen, mevcut ekonomik ortamda sanayicinin ayakta kalmakta zorlandığını belirterek hükümete şu çağrıda bulundu:



“Finansmana erişimin önündeki engeller bir an önce kaldırılmalı. Sanayiciler yüksek faiz, kur belirsizliği, azalan iç ve dış talep, artan iş gücü maliyetleri gibi pek çok sorunla mücadele ediyor. Aylardır sesleniyoruz. Sanayici finansmana ulaşamıyor. Üstelik ulaşsa bile maliyetler çok yüksek. Bu sürdürülemez tablo karşısında artık adım atılmalı.”





Sanayicinin en büyük sorunları

Anket analizinde sanayicilerin yaşadığı temel ekonomik sıkıntılar şu başlıklarla öne çıktı:

Yüksek kredi faizleri

Kur baskısı ve kur artışının yetersizliği

İç talepte daralma

Dış siparişlerde düşüş

Nakit akışında bozulma

İş gücü maliyetlerinin artması

Yatırım kararlarında duraksama



Ösen: "Üretim durursa Türkiye kaybeder" CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Sanayi bu ülkenin omurgasıdır. Üretimin sürdürülebilirliği için hükümetin geç kalmadan sanayiciyi dinlemesi ve harekete geçmesi gerekiyor. Aksi halde Türkiye sadece bugünü değil, geleceği de kaybeder.”