İzmir Körfezi’nde 25 yıldır hizmet veren İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yolcu ve araç taşımacılığında güvenlik önlemlerini bir adım ileri taşıyor. Yıllık 15 milyon yolcu taşıyan kurum, özellikle yanaşma sırasında ortaya çıkabilecek risklere dikkat çekti ve kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

IMO standartları kapsamında güvenlik önlemleri

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) standartlarının eksiksiz uygulandığını belirterek gemi ve iskelelerdeki güvenlik denetimlerinin başarıyla geçtiğini söyledi. “Yüzde 100 seyir ve yolcu güvenliği için hem işletme olarak biz hem de yolcularımız tedbirli olmalı” diyen Marım, yanaşma sırasında yaşanabilecek risklere dikkat çekti.

Merdiven güvenliği için yeni bariyerler

Özellikle arabalı vapurlarda riskli bölgelerden biri olan merdiven başlarına otomatik güvenlik bariyerleri yerleştirildiği, yolcu gemilerine de benzer uygulamaların getirileceği açıklandı. Bu önlemlerle, yolcuların yanaşma öncesi tehlikeli şekilde merdivenlerde beklemesi engelleniyor.

Bisikletli yolculukta yeni düzenlemeler

Bisikletli yolcu sayısındaki artış üzerine, Bisikletle Yolculuk Kuralları güncellendi. Yeni kurallara göre yalnızca katlanır bisikletler gemi içine alınabilecek, diğer bisikletler güvertedeki park alanlarına yönlendirilecek. Gemilerde yolculuk öncesi ve sırasında güvenlik talimatları sesli ve görsel uyarılarla yolculara aktarılıyor. İZDENİZ personeli, düzenli olarak teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra ortak tatbikatlara katılarak her an hazırlıklı tutuluyor.