Trafikte güvenliği sağlamak için araçların dörtlü flaşörlerinin doğru şekilde kullanılması büyük önem taşır. Dörtlü flaşörler, belirli durumlarda diğer sürücüleri uyarmak ve güvenliği artırmak için kullanılmalıdır. İşte doğru kullanım alanları:

Kaza anında veya kaza yerine yaklaşırken: Diğer sürücüleri olası tehlikelere karşı uyarmak için kullanılır.

Aracın arızalanması durumunda: Yolda kalındığında veya aracın bozulduğu durumlarda diğer sürücülerin dikkatini çekmek için kullanılır.

Görüşü kısıtlayan hava koşullarında: Sis, kar ve yoğun yağmur gibi durumlarda, özellikle yol kenarında durulduğunda flaşörler devreye alınmalıdır.



Yol işçileri ve çekici araçların olduğu alanlarda: Bu bölgelerde çalışanları korumak ve diğer sürücülerin dikkatini çekmek için flaşörler kullanılmalıdır.

Ani fren yapılması gerektiğinde: Arkadaki sürücüleri uyarmak amacıyla flaşörler kullanılabilir.

Park etme sırasında: Özellikle görüşün kısıtlı olduğu alanlarda park ederken diğer sürücüleri uyarmak için flaşör kullanılmalıdır.

Yol çalışması yapan araçların yakınında: Bu tür çalışma alanlarında güvenliği artırmak için flaşörler kullanılabilir.

Yanlış kullanımın tehlikeleri: Dörtlü flaşörleri gereksiz ve uygunsuz şekilde kullanmak, diğer sürücüleri yanıltabilir ve trafik akışını olumsuz etkileyebilir. Bu da kazalara neden olabilir. Bu nedenle, dörtlü flaşörler yalnızca doğru zamanda ve doğru yerde kullanılmalıdır.