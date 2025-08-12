

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Ofisi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek nöroçeşitli bireyler için özel olarak tasarlanan “İş için Nitelikli Kazanım Programı”nı (İŞ İN) hayata geçirdi. Programın ikinci grup dersleri temmuz ayında başladı.

Özellikle otizmli ve zihinsel engelli bireyleri kapsayan program, gençlerin iş hayatına hazır hale gelmelerini hedefliyor. Yaklaşık iki ay sürecek eğitimlerde; özgeçmiş hazırlama, mail gönderme, iş ortamında selamlaşma, iletişim kuralları ve işyeri davranışları gibi kapsamlı konular ele alınıyor.

Türkiye’de ilk defa uygulandı

Dr. Gülser Vardarcı Kacar tarafından geliştirilen ve Türkiye’de ilk kez İzmir’de uygulanan program, doktora çalışması ile bilimsel temellere dayandırıldı. Bu özel geçiş programı, nöroçeşitli bireylerin istihdam öncesi becerilerini güçlendirirken aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığı da artırmayı amaçlıyor.

Program sonunda katılımcılara sertifika veriliyor ve iş koçları desteğiyle uygun sektörlerde iş arama süreci başlatılıyor. Eğitim süreci boyunca bireylerin yanında yer alan iş koçları, adayların tüm iş aşamalarında destek sunuyor.

“Sadece iş değil, yaşam becerileri de kazandırılıyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görev yapan özel eğitim uzmanı ve iş koçu Büşra Alpayım, İŞ İN’in yalnızca iş arama süreciyle sınırlı kalmadığını, bireylerin sosyal ve iletişim becerilerini de geliştirdiğini belirtti.

Alpayım, “Türkiye’de ilk kez açılan ücretsiz iş koçluğu hizmetimiz sayesinde nöroçeşitli gençler hem iş bulma sürecine hazırlanıyor hem de hayata daha donanımlı şekilde katılıyor” dedi.

Ailelerden destek ve memnuniyet

İŞ İN programına katılan gençlerin aileleri de uygulamadan oldukça memnun. Otizmli oğlu Arda için programa katılan Ender Feroğlu, “Yıllardır engelli bireylerle ilgili çalışmalarda bulundum. Belediyemizin başlattığı bu proje çok önemli. Gençlerimizin topluma kazandırılması açısından ciddi fayda sağlayacak” dedi.

Sultan Erbaş ise 26 yaşındaki oğlu Arınç için programa başvurduklarını belirterek, “Böyle desteklere çok ihtiyacımız vardı. Çocuklarımızın sosyal hayata hazırlanması açısından büyük bir nimet oldu” ifadelerini kullandı.

“Diğer belediyelere de örnek olmalı”

Katılımcı Kaan Gürbüz’ün babası Temel Gürbüz, projeyi takdir ederek, “Bu çalışmanın yaygınlaşmasını diliyorum. Toplumun bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Herkesin taşın altına elini koyması gerek” dedi.

İŞ İN programı yaygınlaştırılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞ İN programının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla eğitimleri yürütecek iş koçlarına eğitmenlik sertifikası vererek programın yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu sayede nöroçeşitli bireylerin iş hayatına katılımı desteklenmeye devam edecek.

İŞ İN programına başvuru ve bilgi için 0232 293 98 34-35 numaralı telefon ya da [email protected] üzerinden iletişim kurulabiliyor.