Güzelbahçe Belediyesi, kuraklık nedeniyle zor günler geçiren üreticiye sahip çıktı. Özellikle Payamlı Köyü’nde yetiştirilen meşhur Bardacık inciri, aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl dalında kaldı. Rekolte düşüşü ve pazar sorunu yaşayan üreticilerin elinde kalan incirleri Güzelbahçe Belediyesi satın alarak halka ücretsiz dağıttı.

Başkan Mustafa Günay, üreticinin emeğini heba etmemek için böyle bir karar aldıklarını belirterek, “Köylümüzün tüm bardacığını satın aldık. Hem üreticimizi tüccara ezdirmiyoruz hem de ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde halkımıza Bardacık incirini ücretsiz ulaştırıyoruz. Bu, sadece bir dağıtım değil, dayanışmanın en güzel örneğidir” dedi.

“Köylü Üretmezse Festivalin de Geleceği Yok”

Güzelbahçe’nin 11. Payamlı Bardacık Festivalinin 9-10 Ağustos’ta yapılacağını hatırlatan Başkan Günay, “Üreticiye destek olmazsak, önümüzdeki yıllarda festival yapacak ürün bile bulamayabiliriz. Köylü üretmeyi bırakırsa, köyünü terk eder. Biz köylüyü toprağında tutmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Festival Bilgisi ve Servis Duyurusu:



Tarih: 9-10 Ağustos

Yer: Payamlı Köy Meydanı

Ücretsiz Servis: Atatürk Mahallesi otobüs son duraktan, saat 10:00’dan itibaren her 30 dakikada bir araç kalkacak.