Güzelbahçe Belediyesi bir projeyi daha hayata geçirmek için önemli bir adım attı ve Güzelbahçe Belediyesi Murat Eroğlu Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımına başladı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde proje alanında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, proje sponsoru hayırsever Eroğlu ailesi adına Batuğhan Eroğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar bir araya gelerek projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Engelli bireylerimiz her türlü imkana sahip olacak

Engelli vatandaşlarımızın ve aileleri için sosyal hayata katılmaları anlamında önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projemizde Güzelbahçe’de yaşayan herkesin eşit şartlarda hayatını sürdürebilmesi için çalışıyoruz. Murat Eroğlu Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılayacak bir merkez olacak. Hayırsever Eroğlu ailesi sahibi oldukları Cemer İnşaat aracılığıyla bu projenin masraflarını üstlendi. Tek talepleri değerli büyükleri Murat Eroğlu’nun adını burada yaşatmak oldu. Engelli vatandaşlarımızın bağımsız yaşam becerisine destek sağlayacak olan merkezde, seminer, tiyatro, konferans gibi toplu etkinliklerin yapılabilecekler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tamamlamayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.

Dedemin adını yaşatmanın gururunu yaşayacağız

Bu hayırlı işi yapma imkânı sağladığı için Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan hayırsever Eroğlu ailesinden Murat Batuğhan Eroğlu, ‘‘Dedemin adını bu anlamlı projeyle yaşatmanın gururunu yaşayacağız. Güzelbahçe için ihtiyaç duyulan, faydalı ve hayırlı bir projeye bizlerinde katkı koymasını sağlayan değerli Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay’a teşekkür ediyorum. Bu projeyle engelleri kaldırmayı vatandaşlarımız için hayırlı bir işi tamamlamak istiyoruz. Güzelbahçe halkına hayırlı olsun’’ dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar inşaat alanını gezdi. Tüm katılımcılara tatlı ikram edildi.

Murat Eroğlu Engelsiz Yaşam Merkezi; 2 dönüm arazi içinde 1000 m² inşaat alanında faaliyete geçecek. Rehabilitasyon, eğitim, atölye çalışmaları, sosyal etkinlikler, 0-6 yaş grupları için oyun odaları ve diğer yaş grupları için sanatsal aktiviteler (resim, müzik, seramik, tiyatro vb.) yönelik atölyeler, atölyelerde yapılan çalışmaların sergilenebileceği ve dramların sunulacağı çok amaçlı salon, bahçede çocuklar için özel oyuncaklarla tasarlanacak oyun alanı bulunacak projenin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tamamlanması hedefleniyor.