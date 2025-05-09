İnşaat mühendisliğinden uluslararası teknik müşavirliğe uzanan bir kariyer... Burhan Özdemir'in liderliğinde büyüyen OPTİMAL, bugün global arenada söz sahibi bir şirketler grubu haline geldi.

Burhan Özdemir kimdir?

1977 yılında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Burhan Özdemir, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. 2000 yılında Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Özdemir, yüksek lisansını İngiltere'de prestijli Manchester Teknik Üniversitesi'nde (UMIST) Deprem Mühendisliği alanında tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi süresince İngiltere'de yapı teknolojileri ve deprem mühendisliği üzerine teknik makaleler yayımlayarak akademik alanda da adından söz ettirdi. Şu anda Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü'nde doktora tez aşamasındadır.

Uluslararası tecrübe: İngiltere ve ABD merkezli mühendislik kariyeri

2002 - 2005: Dünyaca ünlü teknik müşavirlik firması Jacobs Engineering'in İngiltere Nükleer Enerji Departmanı'nda tasarım mühendisi olarak görev aldı. İngiltere'nin nükleer enerji yatırımlarında, özellikle BNFL (British Nuclear Fuel Limited) projelerinde proje müdürü olarak yer aldı.

2005 - 2006: İngiltere'nin ulaştırma alanında öncü şirketlerinden Mouchel bünyesinde karayolu ve demiryolu projelerinde proje mühendisliği görevinde bulundu.

2006 - 2008: CampbellReithHill firmasında proje yöneticisi olarak, kentsel dönüşüm, sağlık kampüsleri ve kamu-özel ortaklığı projelerinde görev üstlendi.

OPTİMAL'in kuruluşu ve yükselişi

2008 yılında Türkiye'ye dönen Burhan Özdemir, OPTİMAL Teknik Müşavirlik ve Yatırım Yönetimi A.Ş.'yi kurdu. 2019'da TOBB tarafından Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci şirketi seçilen OPTİMAL, kısa sürede ulusal ve uluslararası düzeyde referans projelere imza attı.

Bugün OPTİMAL:

500'den fazla beyaz yakalı çalışana sahip

Eğitim, sağlık, sanayi, ilaç, çevre, enerji, altyapı ve ulaştırma gibi alanlarda faaliyet gösteriyor

Türkiye'nin en büyük bağımsız teknik müşavirlik firmalarından biri olarak kabul ediliyor

OPTİMAL Şirketler Grubu'nun yapısı

Burhan Özdemir'in liderliğinde gelişen şirketler grubu, sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Orta Doğu'da da faaliyet gösteriyor.

Grup çatısı altında yer alan şirketler:

OPTİMAL (Türkiye)

MILLSTONE (Türkiye) - Gayrimenkul geliştirme

MULTRACTOR (Türkiye) - Tarım araçları

OPTIMA BAU (Almanya) - Yatırım yönetimi ve müşavirlik

OPTİMAL UK (İngiltere) - Uluslararası teknik danışmanlık

BARAKA OPTİMAL (Suudi Arabistan) - Bölgesel yatırım ve teknik hizmetler

Sosyal sorumluluk: OPTİMAL Vakfı

Burhan Özdemir, sadece iş dünyasında değil sosyal alanda da aktif bir isim. Kurucusu olduğu OPTİMAL VAKFI, eğitim, sağlık ve kültürel hizmetlerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan projelere öncülük ediyor. Vakıf, kamuya açık eğitim tesisleri, sağlık destek merkezleri ve sosyal destek birimleriyle topluma katma değer sağlıyor.