Belediye ekipleri, kullanılmayan ahşap malzemeleri dönüştürerek bank, masa ve çöp kutusu gibi kent mobilyaları üretiyor. Başkan Günay, "Dönüşümle büyüyoruz" dedi.

Kullanılmayan ahşaplar yeniden hayat buluyor

Güzelbahçe Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu atölyede kullanılmayan ahşap malzemeleri yeniden değerlendirmeye devam ediyor. Atölye ekibi, eski ve kırılmış bank, masa, çöp kutusu ve ahşap saksıları elden geçirerek yepyeni kent mobilyalarına dönüştürüyor. Çalışmalar, her geçen gün artan bir ivmeyle devam ediyor.

"Dönüştürmeye ve üretmeye devam edeceğiz"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, göreve geldikleri günden itibaren geri dönüşüme büyük önem verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Fen İşleri Müdürlüğümüzün atölyesinde eski, işlevsiz kent mobilyalarını yeniden hayata kazandırıyoruz. Bu sayede dışa bağımlılığı azaltıyor, belediyemizin bütçesine önemli bir katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ürettiğimiz bu kent mobilyalarını korumaları ve sahiplenmeleridir. Güzelbahçe’yi hep birlikte güzelleştireceğiz.”

Hem çevreye hem ekonomiye katkı

Güzelbahçe Belediyesi’nin geri dönüşüm odaklı çalışmaları, yalnızca çevreyi korumakla kalmıyor, aynı zamanda belediye bütçesine tasarruf sağlıyor. Belediye ekipleri, yeni üretimler için dışarıdan alım yapmadan tamamen yerel kaynaklarla üretim gerçekleştiriyor.

Güzelbahçe Belediyesi’nin geri dönüşümden elde ettiği mobilyalar, ilçenin parklarında, sokaklarında ve kamu alanlarında kullanılmaya devam ediyor. Belediye, bu projeyle hem sürdürülebilir bir çevreye hem de daha estetik bir kent görünümüne katkı sunmayı amaçlıyor.