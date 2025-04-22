Güzelbahçe Belediyesi, personelinin bankalar tarafından sağlanan promosyon ödemelerinden en yüksek oranda yararlanması için açık arttırma usulüyle gerçekleştirdiği promosyon ihalesini tamamladı. Akbank, ihaleyi ikinci kez kazanarak toplam 410 personele kişi başı 82.250 Türk Lirası ödeme yapacak.

Promosyon ihalesinin sonuçları

22 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen açık arttırma usulüyle yapılan ihaleyi kazanan Akbank, Güzelbahçe Belediyesi bünyesindeki memur, sözleşmeli, kadrolu, GÜZBEL ve GÜSOYAT şirket işçileri olmak üzere toplam 410 personele 82.250 TL ödeme yapacak. 3 yıl süresince geçerli olacak anlaşma kapsamında ödemeler, süreç tamamlandıktan sonra hesaplara yatırılacak.

"Hiçbir personelimizi ayırmadık"

Belediye Başkanı Günay yaptığı açıklamada, "Hiçbir personelimizi ayırmadık. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde yapılan promosyon ödemesi, personelimize nefes aldıracak. Bundan sonra da tüm personelimizin çıkarlarını gözetmeye devam edeceğiz," dedi. Ayrıca, “Aileleriyle birlikte güzel günlerde harcamalarını temenni ediyorum. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.