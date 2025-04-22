Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off çeyrek final mücadelesinde Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Kırklareli deplasmanında çıktığı ikinci maçta rakibini 57-78 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı. Bu sonuçla Manisa temsilcisi adını yarı finale yazdırdı.

Maçın skor dağılımı ve performanslar

Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri karşısında etkili bir oyun sergileyen Turgutlu Belediyespor, çeyrekleri sırasıyla 20-23, 32-39, 43-57 önde tamamladı ve karşılaşmadan 57-78 galibiyetle ayrıldı.

Öne çıkan oyuncular:

Dejah Monet Terrell: 20 sayı, 15 ribaund

Yağmur Öztürk (Kaptan): 13 sayı, 3 ribaund, 7 asist

Sümeyya Özcan: 13 sayı, 3 ribaund, 4 asist

Nur Sezen Yavuz: 10 sayı, 2 asist

Yarı finale doğru büyük adım

Serideki ikinci galibiyetle TKBL yarı finaline yükselen Turgutlu Belediyespor, Süper Lig yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.

Yerel destek ve takip

Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın eşi Sabriye Akın, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Evren Erbaş Ser ile Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık da yerinden takip etti.

Başkanlardan kutlama mesajları

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başarıyı şu sözlerle kutladı:

“Kadın Basketbol Takımımız, seriyi 2-0 yaparak yarı finale yükseldi. Manisa’nın tek kadın basketbol takımı olarak tarih yazan oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Bu yolun sonu şampiyonluk olsun.”

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise şu açıklamayı yaptı:

“Play-off çeyrek finalde 2’de 2 yaparak büyük bir başarıya imza atan takımımızla gurur duyuyoruz. Tüm ekibimizi kutluyorum.”