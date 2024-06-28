Güzelbahçe Belediyesi, bahar bakımı ve yaza hazırlık çalışmalarına hızlandırdı. İlçe merkezinde bulunan park, yeşil alan, bağlantılı ara arter yol kenarlarında, cadde, bulvar, kaldırımlarda ve boş alanlarda yangın oluşturabilecek otların biçim ve temizlik işlemlerini hızlandırdı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaz ayına girilmesiyle ilçe genelinde park, refüj, yol, cadde, kaldırım ve boş alanlarda uzayan yabani otları biçerek oluşabilecek yangın ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

Bu konularda vatandaşlardan da yoğun bir talep aldıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Yaz geldi, yeşil otlar kurudu bu hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de yangın tehlikesini artırıyor. Bayramda bir çok yerden yangın habereri duydu. Çok şükür Güzelbahçe’de her hangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Bu durumu oluşturabilecek özellikle boş alanlarda kuruyan otları ekiplerimiz hızlı bir şekilde temizliğini yapıyor. Güzelbahçe geniş bir alana sahip. Şu an 141 parkımız bulunmakta. Aktif yeşil alanımız 350 bin metrekarenin üstünde. Bu alalarda daha iyi hizmet vermek için Park Bahçeler Müdürlüğümüz her gün farklı bir mahallede temizlik yapıyor. Yaz aylarının gelmesiyle havalar ısındı. Güzelbahçe’de parkların dışında, kaldırım, refüj, cadde, bulvar ve boş alanlarda temizlik yapıyoruz.

Özellikle vatandaşlarımızdan bu noktada çok talep gelmekte. Evlerinin yanında boş arsalar olduğunu ve otların insan boyunu aştığını, yabani hayvanların da evlere girdiği söyleyerek biçilmesini talep ediyorlar. Bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Güzelbahçe geniş bir alana sahip. O yüzden ekiplerimize takviye olarak diğer müdürlüklerden de personel ilave ederek hafta sonları da bu temizliğe devam ediyoruz. Yangınlar geçtiğimiz yıllarda canımızı çok yaktı. Yüksek sıcaklar kurumuş otlar için büyük tehlike arz ediyor, bunların bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Bir taraftan ekipler temizlerken diğer taraftan taşıma işlemini yapıyoruz. Mevcut yere otları bırakmak, riski devam ettiriyor o yüzden biçilen otlar kaldırılıyor. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam edecek. Cadde, bulvar, sokak, kaldırım, refüjleri de temizleyip kentimizde görüntü kirliliği oluşturacak otları tamamen temizlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.