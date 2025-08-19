Güzelbahçe Belediyesi, hizmet ağını genişleterek Siteler Mahallesi’nde Güzbel Cafe Port ve Güzmar Market projelerini başlattı. Siteler sahil hattında planlanan Güzbel Cafe Port, vatandaşların deniz manzarası eşliğinde vakit geçirebileceği, sosyal aktivitelerin merkezi olacak. Modern tasarımıyla dikkat çeken cafe, ailelerin buluşma noktası ve sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek. Başkan Mustafa Günay, “Vatandaşlarımızın sahilde keyifli vakit geçireceği sosyal bir ortam oluşturmak için yola çıktık” dedi.

Güzmar Market yerel ekonomiye katkı sağlayacak

Siteler Mahallesi’ne açılacak Güzmar Market, uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışıyla hizmet verecek. Daha önce Atatürk ve Yelki Mahallelerinde açılan marketler, halkçı belediyecilik anlayışının somut örneklerinden biri olmuştu. Başkan Günay, “Güzmar ile hem vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlıyor hem de yerel üreticilerimizi destekliyoruz. Yeni şubemizle bu anlayışı daha geniş kitlelere ulaştıracağız” dedi.

Siteler Mahallesi’ne değer katacak projeler

Başkan Günay, Siteler Mahallesi’nde uzun süredir atıl durumda olan bir binayı kiralayarak projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Binanın hem cafe hem de market konseptiyle cazibe merkezi hâline geleceğini ifade eden Günay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Güzelbahçe’nin her mahallesine eşit hizmet götürmeyi ilke edindik. Siteler Mahallesi’ndeki projelerimiz, hem sosyal yaşamı canlandıracak hem ekonomik katkı sağlayacak” dedi.

Güzelbahçe’de sosyal ve ekonomik gelişim sürüyor

Güzelbahçe, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimiyle İzmir’in örnek ilçeleri arasında yer alıyor. Başkan Günay, ilçenin Türkiye’nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek 7’inci ilçesi olduğunu vurgulayarak, “Güzbel Cafe Port ve Güzmar Market projeleri halkımıza hem sosyal hem ekonomik katkı sağlayacak. İlçemizi daha yaşanabilir hâle getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.