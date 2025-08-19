Karabağlar Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi ve spor alışkanlığı kazanmaları amacıyla “Yaz Spor Okulları Mahallede Spor” etkinliğini başlattı. İlçenin farklı mahallelerindeki parklarda düzenlenen basketbol kursları, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Kurslar Temmuz ayında başladı

Temmuz ayında başlayan ve Ağustos ayında da süren kurslar, sabah saatlerinde parkların basketbol sahalarında gerçekleştiriliyor. Eğitimler; Özdemir Sabancı Parkı, Doğan Emültay Parkı, Feride Parkı, Kartal Parkı, Neşet Ertaş Parkı, Timuçin Gürnar Parkı ve Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki Uğur Mumcu Parkı’nda sürdürülüyor.

Çocuklar basketbolla tanışıyor

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen basketbol kurslarında çocuklar temel basketbol tekniklerinin yanı sıra takım oyunu, paslaşma ve koordinasyon gibi konularda deneyim kazanıyor.

Başkan Kınay’dan spor vurgusu

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, etkinlikle ilgili olarak, “Amacımız çocuklarımızın yaz tatilini hem eğlenerek hem de spor yaparak geçirmelerini sağlamak. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve mahallelerinde güvenli ortamlarda hareket etmelerini teşvik etmek istiyoruz. Spor salonlarına gitmeden kendi parklarında deneyimli antrenörlerimiz eşliğinde spor yapabilmeleri çok değerli. Mahallede sporla hem bedensel hem sosyal gelişimlerine katkı sağlıyoruz” dedi.