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Adana, Şanlıurfa ve Bitlis'i sağanak vurdu: Yollar göle döndü

"Kahraman silah arkadaşımız, 22 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

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