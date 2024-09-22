Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 22 Eylül'de Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde, bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği sızma girişimi sırasında sözleşmeli er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında,
"Kahraman silah arkadaşımız, 22 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.
Yaşar Güler
Bakan"
ifadelerine yer verildi.
September 22, 2024
Kaynak: HABER MERKEZİ