Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup tarafından ABD vatandaşı sivil giyimli iki askerî personele yönelik fizikî saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren grup, ikisi kadın 13’ü erkek olmak üzere toplam 15 kişiden oluştu.

Yasal süreç başlatıldı

Saldırı anında, beş ABD askeri de olayı uzaktan gördü ve duruma müdahale etmek istedi. Ancak emniyet güçlerimiz, olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren 15 şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla başlatılan adli tahkikat sürüyor.