Güzelbahçe Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Belediye, bu yıl kırtasiye yardımlarına okul çantası da ekleyerek devlet okullarında eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dağıtacak.

Çanta ve kırtasiye desteği

Güzelbahçe Belediyesi Eylül ayı meclisinde alınan karar doğrultusunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler için okul çantası, kalem, silgi, pastel boya, kuru boya, sulu boya, A5 ve A4 defter gibi kırtasiye malzemeleri dağıtılacak.

Başkan Günay: “Ailelerin yükünü hafifletiyoruz”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, her yıl eğitime destek sağladıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kırtasiye desteğimiz olacak. Çanta dağıtımına da başlamıştık. Ayrıca okullarımızda tadilat ve tamirat çalışmalarını da gerçekleştirdik. Ailelerin önemli bir yükünü biz omuzlamış olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime desteğimizi sürdüreceğiz. Çünkü bu ülkenin kalkınması eğitimli bireylerle mümkündür.”

Oy birliğiyle kabul edildi

Belediyenin eğitim desteğine ilişkin karar, Güzelbahçe Belediye Meclisi’nde komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.