İzmir’in popüler buluşma noktalarından Nil Kitap Kafe, 3 Eylül Çarşamba günü saat 13.00’te tuval boyama workshop’u düzenliyor. Katılımcılar, profesyonel eğitmen eşliğinde yaratıcı çalışmalar yapabilecek. Etkinlik katılım ücreti 420 TL olarak belirlendi.

Tuval boyama workshop’u, katılımcılara renklerin ve yaratıcılığın özgürce kullanılabileceği bir ortam sunacak. Nil Kitap Kafe’nin sakin ve ilham verici atmosferinde, hem yetişkinler hem de gençler için keyifli bir deneyim hedefleniyor.

Biletsiz giriş yok

Etkinliğe katılmak isteyenlerin önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Katılım ücreti 420 TL olarak belirlenmiş olup, kayıt için Nil Kitap Kafe’nin sosyal medya hesapları veya iletişim kanalları kullanılabilir.