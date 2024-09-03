Güzelbahçe Belediyesi, her yıl düzenlediği kırtasiye yardımlarına bu yıl bir yenilik ekleyerek öğrencilere okul çantası da dağıtacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için hazırlanan destek paketi, Güzelbahçe’deki devlet okullarında okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerine sunulacak.

Kırtasiye malzemeleri ve okul çantası dağıtımı

Güzelbahçe Belediyesi, bu yıl öğrencilerine daha kapsamlı bir destek sunmayı hedefliyor. Dağıtılacak malzemeler arasında okul çantaları, kalem, silgi, pastel, kuru ve sulu boya, A5 ve A4 kırtasiye malzemeleri yer alacak. Belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda, bu yardımlar yeni eğitim yılında öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Belediye Başkanı Mustafa Günay’dan açıklama

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımıza kırtasiye desteğimiz olacak. Ancak bu yıl, önceki yıllarda sadece kalem, silgi ve boya seti dağıttığımız yardımlarımıza okul çantasını da ekliyoruz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz tadilat ve tamirat çalışmalarının yanı sıra, ailelerin önemli bir yükünü omuzlayarak sosyal belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz” dedi.

Eğitime desteğin devamı

Başkan Günay, eğitimin her alanında yardımlara devam etme kararlılıklarını vurgulayarak, “Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, öğrencilerimize sosyal ve kültürel hizmetler sunuyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz çünkü bu ülkenin kalkınması ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması eğitimli bireylerle mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe Belediyesi'nin bu yılki geniş kapsamlı kırtasiye yardımları, öğrencilere sadece okul malzemesi değil, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.