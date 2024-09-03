İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Konya'da düzenlenen U12 Kadınlar Festival'inde büyük bir başarı elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, son üç sezondur sutopunda elde ettiği önemli başarıların bir yenisini daha ekleyerek, Konya'da düzenlenen U12 Kadınlar Festival'inde şampiyonluğa ulaştı. Turnuva boyunca sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken İzmir ekibi, turnuvanın ilk gününden itibaren üstün bir oyun sergiledi.

Şampiyonluk yolunda ilk günün hakimiyeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi kız takımı, şampiyonanın ilk gününde güçlü rakiplerini rahatça geçerek büyük bir moral buldu. İlk maçında Gaziantep GSK (A)'yı 13-2, ardından Kayseri GSK (B)'yi 26-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup eden mavi-beyazlılar, turnuvanın favorileri arasında gösterildi.

İkinci günün zorlu mücadelesi ve final yolu

Turnuvanın ikinci gününde ODTÜ'yü 10-3 yenerek grup aşamasını başarıyla tamamlayan İzmir ekibi, final mücadelesine yükseldi. Ancak, Kayseri GSK (A)'ya karşı 11-9'luk bir mağlubiyet yaşamasına rağmen, finale çıkmayı başardı. Final maçında Kayseri GSK (A) ile karşılaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi kız takımı, mücadeleyi 11-10'luk skorla kazanarak şampiyonluğu elde etti.

Erkeklerde yedinci sırada tamamladı

Erkek takımı ise grup aşamasında Uludağ Olimpik (B)'yi 9-1, Kayseri GSK (A)'yı 4-2 gibi skorlarla mağlup etti. Ancak, ENKA'ya 11-1, İTÜ'ye 9-0 ve Selçuklu Belediyesi (A)'ya 10-1 gibi mağlubiyetler yaşadı. Sıralama karşılaşmasında Selçuklu Belediyesi (B) takımını 13-4 yenerek turnuvayı 7'nci sırada tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sutopu takımları, bu başarılı performanslarıyla hem şehirlerini hem de Türkiye'yi gururlandırdı. Şampiyonluk, kulüp ve sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olurken, gelecekteki turnuvalar için de umut vadediyor.