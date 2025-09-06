İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Biraz Konuşalım mı?” adlı eğitim serisi, gençlerin kişisel farkındalıklarını artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinç kazandırmayı hedefledi.

Genç sporcular için kapsamlı eğitim

Güzelbahçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen program, Ayşe Mayda Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Beş modülden oluşan eğitimlerde; iletişim becerileri, şiddetsiz iletişim, akran zorbalığı, flört şiddeti, güvenli ilişkiler, onay kavramı ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi genç kadınların hayatında önemli bir yer tutan konular ele alındı.

Eğitimler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü’nden Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı Duygu Erişkin ile Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden Sosyolog Zeynep Gülçay Akmarul tarafından interaktif yöntemlerle verildi. Katılımcıların aktif rol aldığı eğitimlerde genç sporcular, düşüncelerini özgürce ifade etme ve sorunlara çözüm üretme fırsatı buldu.

“Genç kadınlara güçlü bir gelecek sunuyoruz”

Programın kapanışında konuşan Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, gençlerin kişisel gelişimine katkı sunan bu tür projelerin önemine dikkat çekti:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde genç kadın sporcularımıza çok değerli bir eğitim imkânı sunduk. Alanında uzman eğitmenlerimiz sayesinde kız futbol takımımız; toplumsal cinsiyet eşitliği, güvenli ilişkiler, flört şiddeti ve beden sağlığı gibi konularda önemli bilgiler edindi. Bu eğitimlerin gençlerimizin sadece spor hayatlarına değil, sosyal yaşamlarına da olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Güzelbahçe Belediyesi olarak 7’den 77’ye tüm bireylerimizin yanında olmaya ve sosyal belediyecilik vizyonumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Hediye ve hatıra fotoğrafıyla final

Programın sonunda Başkan Vekili Ayşe Akın ve Belediye Meclis Üyesi Aylin Kitapçıoğlu, Güzelbahçe Belediyesi Kız Futbol Takımı oyuncularına çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Bu eğitim programı, Güzelbahçe Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlerin bilinçlenmesi yönünde attığı önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.