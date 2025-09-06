Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında yaşanan kaza sonucu şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karapınar’ın makineli silahın arızasını gidermeye çalışırken silahın ateş alması sonucu yaralandığını ve hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya başsağlığı mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.”

Babası da şehit özel harekat polisi

Mustafa Karapınar’ın babası Ali Karapınar’ın da özel harekat polisi olduğu ve 16 Ekim 2018’de Aydıncık ilçesinde görev sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

Babasının yanına defnedilecek

Şehit Polis Memuru Mustafa Karapınar’ın, Kahramanmaraş’ta bulunan Şeyhadil Şehitliği’ndeki babasının kabrinin yanında toprağa verileceği bildirildi.