Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Güzelbahçe Belediyesi, öğrencilerin yüzünü güldürecek bir karar aldı. Eylül ayı belediye meclis toplantısında alınan kararla, ilçedeki devlet okullarında eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti dağıtılacak.

Çanta ve tüm temel malzemeler öğrencilerle buluşacak

Belediye tarafından öğrencilere verilecek paketlerde okul çantası, kalem, silgi, A4 ve A5 defterler ile pastel, kuru ve sulu boya setleri yer alacak. Böylece hem ailelerin eğitim giderleri hafifletilecek hem de öğrenciler yeni döneme eksiksiz başlayacak.

Başkan Günay: “Eğitime desteğimiz sürecek”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl kırtasiye desteğimizin yanı sıra çanta dağıtımına da başlamıştık. Bu yıl da aynı desteği artırarak sürdürüyoruz. Okullarımızda ihtiyaç duyulan tadilat ve onarımları da yapmaya devam ettik. Ailelerimizin önemli bir yükünü üstleniyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği çocuklarımızın eğitimine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin geleceği, eğitimli bireylerin yetişmesiyle mümkün olacak.”

Oy birliğiyle kabul edildi

Komisyondan gelen öneri, Güzelbahçe Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Kararın ardından dağıtımların okullar açılmadan önce planlanarak öğrencilere ulaştırılacağı bildirildi.