Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma neden oldu. Yetkililer, ölü sayısının 900’e, yaralı sayısının ise 3 bine yükseldiğini açıkladı. Depremin sığ derinliği ve kerpiç, ahşap gibi dayanıksız yapıların yoğunluğu, can kaybının yüksek olmasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü Yusuf Hammad, bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin dağlık arazide ve zorlu hava koşullarında çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Toprak kaymaları bazı yolları kapatırken, kapalı yolların yeniden açılması ve yaralıların helikopterlerle hastanelere sevk edilmesi sağlanıyor.

Uluslararası yardım seferberliği

Afganistan yönetiminin yardım çağrısı sonrası Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere’den yardım ekipleri ve malzemeler bölgeye gönderildi. UNICEF, depremden etkilenen aileler için hijyen kitleri, battaniye ve mutfak malzemeleri içeren 2 bin yardım paketini bölgeye ulaştırdı.

Depremin yıkıcı etkisi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin, Afganistan-Pakistan sınırındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda ve 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Sığ derinlik, zayıf yapı ve kerpiç köy evleri, yıkımın boyutunu artırdı. Ayrıca deprem sonrası tetiklenen toprak kaymaları, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Geçmiş depremlerle kıyaslama

Afganistan, Hint ve Avrasya levhalarının kesişiminde bulunuyor ve sık sık yıkıcı depremlerle sarsılıyor. 2023’te Herat’ta yaşanan 6,3 büyüklüğündeki deprem 1.400’den fazla can kaybına, 2022’deki 5,9 büyüklüğündeki deprem ise 1.000’den fazla can kaybına yol açmıştı.