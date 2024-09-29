Elektrik, doğalgaz ve telekom gibi önemli altyapı hizmetlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle başlatılan asfaltlama çalışmaları hızla tamamlandı.

1.370 metrelik yol asfaltlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZBETON Ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda 1.370 metre uzunluğundaki Namık Elal Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve gösterdikleri sabır için teşekkür etti.

Başkan Günay: "Kanayan yaraya neşter vurduk"

Yolun sadece asfaltlanmakla kalmayacağını, çevre düzenlemeleri ve kaldırım çalışmalarıyla örnek bir cadde haline getirileceğini belirten Başkan Mustafa Günay, şunları söyledi:

"Burası bizim kanayan bir yaramızdı. Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği asfalt çalışmasını nihayet tamamladık. Altyapı çalışmalarının sona ermesiyle beraber hızla harekete geçtik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a ve ekibine verdikleri destek için teşekkür ederiz. Peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayarak bu caddeyi örnek bir hale getireceğiz."

Vatandaşların uzun süredir çözüm beklediği bu yol çalışmasıyla, bölgedeki ulaşım sorunu önemli ölçüde giderilmiş oldu.