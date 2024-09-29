Manş Denizi, Catalina Kanalı, Cebelitarık ve Cook boğazlarını geçerek ülkede bunu başaran ilk kadın sporcu unvanını elde eden İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı geçişinde bitime sadece bir saat kala okyanus şartlarının çok ağırlaşması ve su sıcaklığının 12 derecenin altına düşmesi nedeniyle tekneye çıkmak zorunda kaldı.

Okyanus Yedilisi (Ocean 7) olarak adlandırılan, dünyanın en zorlu okyanus kanalı yüzüşünde dört kanalı geçerek ilki başaran Bengisu Avcı, İrlanda ve İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı geçişinde son saatte 12 derecenin altına düşen su sıcaklığı nedeniyle kendisine eşlik eden tekneye çıktı.

Açık deniz yüzücüsü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı geçişi için İrlanda-Donaghadee’den dün saat 06.38’de suya girdi. Yaklaşık 14 derecelik okyanusta kulaç atan, “Okyanus Kızı” lakaplı Bengisu, 10'uncu saati geride bırakırken hava şartları ağırlaştı ve su sıcaklığında anı düşüş yaşandı. Buna rağmen yüzmeye devam eden Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı eylül ayı sonunda geçen ilk Türk sporcu olmak için kulaç atmaya devam etti.

Ancak okyanus şartlarının daha da ağırlaşması nedeniyle İzmirli sporcu, İskoçya-Portpatrick’e varmasına bir saat kala tekneye çıkmak zorunda kaldı. Bengisu’nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

“Çok üzgün ve yorgunum”

Bu yıl mayıs ayında Havai Adası'ndaki Molakai geçişinde de bitime iki saat kala denizanası teması yaşayıp geçişi bırakmak zorunda kalan Bengisu Avcı, çok üzgün olduğunu söyledi. Başarılı sporcu, “Su benim için çok soğuktu. Son bir haftadır geçiş için tek iyi gözüken gündü. Başlayan sporculardan birici ilk saatte geri döndü. Ben de dokuz saat karayı görene kadar hızla yüzmeye çalıştım fakat sonda dayanamadım. Destekleyen ve soranlara teşekkür ederim. Merak etmeyin sadece çok üzgün ve yorgunum” açıklamasını yaptı.