Güzelbahçe Belediyesi, müdür, memur ve ofis personelleriyle ilçenin çeşitli bölgelerindeki yeşil alanların bakımını üstlendi. Seferihisar orta refüjü ve Güzelbahçe'nin simgesi haline gelen oya ağaçlarının bakımı yapılarak, yeşil dokunun korunmasına katkı sağlandı.

Oya ağaçları ve yeşil alan bakımı

Güzelbahçe Belediyesi, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne de destek verdi. Müdürler, memurlar ve ofis personelleri, Seferihisar orta refüjü başta olmak üzere, ilçedeki birçok kavşak ve meydanda dikilen oya ağaçlarının bakımını yaptı. Aynı zamanda, uzayan otları yolup, yeşil alanların düzenlenmesine katkı sağladılar.

Başkan Günay: "Yeşil dokuyu koruyoruz"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yapılan bakım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güzelbahçe’nin birçok noktasını oya ağacıyla diktik ve ilçemizin simgesi haline getirdik. Yeşil dokumuzu koruyor ve güçlendiriyoruz. Ancak bu kadar yeşil alanı korumak ve bakımını yapmak da oldukça zahmetli. Biz, Güzelbahçe Belediyesi ailesi olarak imece ruhuyla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Dayanışma ve halk katılımı

Başkan Günay, projelere halkın katılımını da sağladıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın takdir ve desteği bizleri motive ediyor. Güzelbahçe için dayanışmamız devam edecek” diyerek bu tür işbirliklerinin önemine dikkat çekti.