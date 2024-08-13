Güzelbahçe’de 1. Gençlik Şöleni Büyük Bir Coşkuyla Tamamlandı

Güzelbahçe’de gençlerin enerjisi ve coşkusuyla dolup taşan 1. Gençlik Şöleni, büyük bir katılım ve keyifli anlarla gerçekleşti. Etkinlik, müzikten spora, sanattan eğlenceye kadar birçok farklı aktivite sunarak, ilçedeki gençleri bir araya getirdi.

Etkinlikte enerji dolu anlar

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın açılış konuşmasında, gençlerin ilçenin geleceğinde önemli bir rol oynadığına vurgu yapıldı. “Gençlerimizin enerjisi ve yaratıcı gücü, ilçemizi daha da ileriye taşıyacak. Bu tür etkinliklerle onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diyen Başkan Günay, gençlerin coşkusuna destek verdiklerini belirtti.

Spor ve eğlence dolu saatler

Şenlikte plaj voleybolu ve futbolu gibi spor aktiviteleri öne çıktı. Sıcak havaya rağmen heyecanla izlenen voleybol maçları, vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Ayrıca, Güzelbahçe ve Göztepe Spor Kulübü’nün alt yapı takımlarındaki minik futbolcular plaj futbolu oynadı. Halat çekme yarışmasında ise kıyasıya bir mücadele yaşandı ve kazananlar madalya ile ödüllendirildi.

Jetski ve Urla Yelken Kulübü’nün gösterileri etkinliğe renk kattı. Hara Binicilik Kulübü’nün gösterisi ise büyük alkış aldı. Katılımcılar, yiyecek-içecek stantlarında keyifli vakit geçirdi ve Güzelbahçe Geçici Hayvan Barınağı’ndan getirilen minik patiler sahiplendirildi.

Gençler için daha fazla etkinlik

Başkan Mustafa Günay, gençler için bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti. Günay, “Gençlik Kulübümüzün yaptığı ilk etkinlik çok başarılı oldu. Tüm vatandaşlarımız mutluydu ve etkinlikten büyük keyif aldılar. Gençlerin taleplerine göre, Gençlik Şöleni’ni geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda şenliğimiz daha kapsamlı hale gelecek ve belki iki gün sürecek” dedi. Başkan Günay, Atatürk’ün gençlere emanet ettiği geleceğin gençler sayesinde daha aydınlık olacağına inandıklarını ifade etti.

Müziğin ritmi şöleni tamamladı

Saat 21:00’de genç sanatçı Şahin Çıdam sahne aldı ve davetlilere muhteşem bir müzik şöleni yaşattı. CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek de vatandaşlardan gelen istek üzerine şarkı söyleyerek büyük alkış topladı. Şölen, İzmir Marşı’nın çalınmasıyla son buldu.