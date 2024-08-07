Güzelbahçe Belediyesi, Körfez bölgesinin ilk ve tek mavi bayraklı plajında gençler için büyük bir etkinlik düzenliyor. Güzelbahçe Siteler Mahallesi'ndeki Mavi Bayraklı Plaj'da 12 Ağustos Pazartesi günü saat 14:00'te başlayacak olan 1. Gençlik Şöleni, plajın keyfini çıkarmak isteyen gençlere çeşitli eğlenceler sunacak.

Şenlikte neler var?

1. Gençlik Şöleni kapsamında plaj voleybolu, ayak tenisi ve ödüllü yarışmalar gibi sportif aktiviteler düzenlenecek. Ayrıca jet ski ve yelken gösterileri ile su sporlarının heyecanı yaşanacak. Binicilik kulübü gösterisi ve sürpriz etkinliklerle dolu bir program katılımcıları bekliyor.

Saat 20:00’de, ünlü DJ Beran Arman performans sergileyecek ve saat 21:00’de genç sanatçı Şahin Çıdam sahne alacak. Etkinlikler arasında yiyecek ve içecek stantları da kurulacak, böylece katılımcılar çeşitli lezzetlerle keyifli bir gün geçirebilecek.

Gençler için büyük bir adım

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “İzmir Körfezi’nin ilk ve tek mavi bayraklı plajında gençlerimize özel bir şölen düzenleyeceğiz. Gençlik Kulübü’nü kurarak bu tür etkinlikleri artıracağız. Güzelbahçe, emekli ve orta yaş grubunun yoğun olduğu bir bölge olmasının yanı sıra genç potansiyeline sahip bir ilçe. Yakın zamanda üniversitenin de açılmasıyla genç nüfusumuz daha da artacak. Bu tür festivallerle gençleri Güzelbahçe’ye çekmeye devam edeceğiz. Şölenimize tüm gençlerimizi bekliyoruz,” dedi.