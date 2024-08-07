Ankara Palas Oteli: İzmir’deki tarihi konaklama deneyimi

Ankara Palas Oteli, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve geçmişten günümüze kadar birçok önemli olaya tanıklık etmiş tarihi bir yapıdır. Alt katında bulunan meşhur kıraathanesiyle bir zamanların Askeri Otel'i olan bu mekan, Hükümet Binası ve Sarı Kışla'nın hemen yanında yer almasıyla adeta bir karargâh niteliği taşımaktadır. 20. yüzyılın başlarında kıraathane, İzmir'in aydın çevresinin vazgeçilmez buluşma noktası olmuştur.

Tarihçe

1930'lu yılların ortalarında Askeri Otel ve Kıraathane'nin yerini Ankara Palas Oteli almıştır. Otel, Askeri Kıraathane'nin geleneğini ise 'Ankara Palas Pastanesi' ile sürdürmüştür. Dönemin en ünlü edebiyatçı, gazeteci ve siyasetçilerini ağırlayan otel, kentin düşünce ve sanat yaşamının tanığı olmuştur. Celal Bayar ve Adnan Menderes, Demokrat Parti'nin kuruluş çalışmalarını burada yürütmüşlerdir. 1950 yılında Demokrat Parti iktidara geldiğinde, Ankara Palas'ın önündeki durağa 14 Mayıs Durağı adı verilmiştir.

1930'lu yıllarda Nafiz ve Kemal Beyler tarafından işletilen Ankara Palas Oteli, Cumhuriyet döneminde İzmir'in sayılı lüks otellerinden biri olmuştur. 19 odalı otelde, 1934 yılında tek yataklı oda ücreti 2, iki yataklı oda ücreti ise 5 liraydı. Otelde sıcak su, telefon gibi olanaklar bulunmaktaydı. Otelin bahçesinde bulunan 'Konak' ve 'Mitat' taksi durakları da otel müşterilerine hizmet vermekteydi.

Ankara Palas Oteli, 1936 yılında büyütülerek yatak kapasitesi 99'a çıkartılmıştır. 1990'lı yıllarda kapatılana kadar birinci sınıf oteller listesinde yer almayı sürdürmüştür. Günümüzde Milli Kütüphane Caddesi yönünde iki katlı ve köşe cepheli ilk binası, Konak Meydanı yönünde ise sonradan eklenen modern tarzda inşa edilmiş bölümü görülebilir.

Ankara Palas Oteli'ni ziyaret ettiğinizde, bu tarihi binanın içinde dolaşırken adeta geçmişe yolculuk yapacak ve İzmir'in zengin kültürel mirasını hissedeceksiniz. İzmir'in kalbinde, hem tarih hem de modern yaşamın kesiştiği bu noktada, siz de geçmişin izlerini keşfetmeye hazır olun.

İzmir Ankara Palas Oteli: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Adres: Konak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:4, 35210 Konak, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma: İzmir'in merkezi Konak Meydanı'na oldukça yakın olan Ankara Palas Oteli'ne, Konak Metro İstasyonu veya Konak Vapur İskelesi'ni kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz. Metro veya vapurdan indikten sonra kısa bir yürüyüş ile otele varabilirsiniz.

Otobüs: Konak Meydanı'na giden birçok otobüs hattı bulunmaktadır. Bu otobüs hatlarından birini kullanarak Konak Meydanı'na ulaşabilir ve buradan yürüyerek otele varabilirsiniz.

Araç: İzmir'in herhangi bir noktasından özel aracınızla geliyorsanız, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nı takip ederek Konak Meydanı'na ulaşabilirsiniz. Otel, meydanın hemen yakınında yer almaktadır.

Otel, merkezi konumu sayesinde şehrin birçok önemli noktasına ve turistik mekanına kolay erişim imkanı sunmaktadır.