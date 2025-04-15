Güzelbahçe Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dopdolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Geleneksel hale gelen çocuk şenliği bu yıl da bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.
Şişme oyun parkurlarından atölyelere eğlence dolu program
Güzelbahçe Belediyesi düğün salonu bahçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar için hazırlanan zengin içerik dikkat çekiyor. Etkinlik programında yer alan bazı başlıklar şöyle:
- 6 adet şişme oyun parkuru (Kaydırak, Kuleli Zıpzıp, Canlı Langırt, Dart, Gladyatör, Sumo)
- Karikatür çizim atölyesi
- Hacivat - Karagöz kukla yapım atölyesi
- Resim ve bileklik yapım atölyeleri
- Atatürk baskılı tişört atölyesi
- Tahta oyuncak atölyesi
- Güzelbahçe Belediyesi halk oyunları çocuk ekibi gösterisi
- Palyaçolar, maskotlar, kostümlü animatörler
- Sihirbaz sahne gösterisi
- Sosis balon dağıtımı, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramı
- Yüz boyama etkinliği
Başkan Günay’dan tüm çocuklara davet
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 23 Nisan’ı çocukların en güzel şekilde kutlaması için her detayı düşündüklerini belirterek şunları söyledi:
“Milli bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 23 Nisan’ı, Atamızın çocuklara armağan ettiği bu özel günü, çocuklarımızın doyasıya eğleneceği etkinliklerle yaşatacağız. Resmi törenimizi Güzelbahçe Stadyumu’nda gerçekleştireceğiz. Ardından çocuklarımız için hazırladığımız şenlik, Güzelbahçe Düğün Salonu bahçesinde devam edecek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bu anlamlı günde yanımızda görmekten mutluluk duyarız.”
Etkinlik takvimi
Yer: Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu Bahçesi
Saat: 12:00 - 16:00
Tarih: 23 Nisan 2025 Salı