Güzelbahçe Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dopdolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Geleneksel hale gelen çocuk şenliği bu yıl da bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

Şişme oyun parkurlarından atölyelere eğlence dolu program

Güzelbahçe Belediyesi düğün salonu bahçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar için hazırlanan zengin içerik dikkat çekiyor. Etkinlik programında yer alan bazı başlıklar şöyle:

6 adet şişme oyun parkuru (Kaydırak, Kuleli Zıpzıp, Canlı Langırt, Dart, Gladyatör, Sumo)

Karikatür çizim atölyesi

Hacivat - Karagöz kukla yapım atölyesi

Resim ve bileklik yapım atölyeleri

Atatürk baskılı tişört atölyesi

Tahta oyuncak atölyesi

Güzelbahçe Belediyesi halk oyunları çocuk ekibi gösterisi

Palyaçolar, maskotlar, kostümlü animatörler

Sihirbaz sahne gösterisi

Sosis balon dağıtımı, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramı

Yüz boyama etkinliği

Başkan Günay’dan tüm çocuklara davet

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 23 Nisan’ı çocukların en güzel şekilde kutlaması için her detayı düşündüklerini belirterek şunları söyledi:

“Milli bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 23 Nisan’ı, Atamızın çocuklara armağan ettiği bu özel günü, çocuklarımızın doyasıya eğleneceği etkinliklerle yaşatacağız. Resmi törenimizi Güzelbahçe Stadyumu’nda gerçekleştireceğiz. Ardından çocuklarımız için hazırladığımız şenlik, Güzelbahçe Düğün Salonu bahçesinde devam edecek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bu anlamlı günde yanımızda görmekten mutluluk duyarız.”

Etkinlik takvimi

Yer: Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu Bahçesi

Saat: 12:00 - 16:00

Tarih: 23 Nisan 2025 Salı