Güzelbahçe Belediyesi, İzmir’in en yeşil ilçesi unvanını güçlendirmek amacıyla yeni bir çevre yatırımı gerçekleştirdi. Kahramandere Mahallesi’nde 3 dönümlük alanda 500’e yakın sakız ağacı fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinlikte, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve ilçenin vatandaşları bir araya geldi.

Güzelbahçe’nin yeşil dokusunu büyütüyoruz

Belediye Başkanı Mustafa Günay, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün burada bizler, ilçemizi seven Ahmet Tabaoğlu’nun büyütüp yetiştirdiği fidanları toprakla buluşturmak için bir araya geldik. Sakız ağacı, Ege Bölgesi'nin hem kültürel hem de çevresel zenginliklerinden biridir. Yüzyıllardır doğamıza ve ekonomimize katkı sağlamıştır. Bizler, Güzelbahçe'nin yeşil dokusunu büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Güzelbahçe

Başkan Günay, yapılan dikimin sadece çevre dostu bir yatırım olmadığını, aynı zamanda geçmişe ve geleceğe duyulan saygının bir ifadesi olduğunu vurguladı. “Bu projeyle hem karbon ayak izimizi azaltacak hem de ilçemizin doğal çeşitliliğini artıracağız. Güzelbahçemiz, sadece deniziyle, güneşiyle değil, doğaya olan saygısıyla da fark yaratıyor. Bu dikimlerle çocuklarımıza doğayla iç içe bir yaşam kültürünü aşılamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Sakız ağaçları ve doğa dostu yatırımlar

Sakız ağaçlarının bölgeye eklenmesiyle Güzelbahçe, doğal zenginliklerine bir yenisini daha katmış oldu. Bu tür çevre yatırımları, ilçenin hem ekosistemine hem de geleceğine değer katmayı amaçlıyor. Başkan Mustafa Günay, ilçeyi daha yeşil bir yer haline getirmek için doğaya sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.