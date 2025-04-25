Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Turan Köyü, Marmara Denizi’nin kuzeybatısında, Kapıdağ Yarımadası’nın eteklerinde doğayla baş başa bir tatil deneyimi sunuyor. Özellikle beyaz kumsalı ve turkuaz rengi deniziyle dikkat çeken köy, şehirden uzaklaşmak isteyenlerin rotasında öne çıkıyor.

Maldivler’i Aratmayan Plaj

Turan Köyü sahili, Marmara kıyısında nadir rastlanan özelliklere sahip: beyaz kumlar, sığ ve berrak bir deniz, sakin bir atmosfer. Karayel Koyu'nda yer alan kadınlara özel plaj ise korunaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle çocuklu aileler ve huzur arayan tatilciler için ideal bir seçenek sunuyor.

Zeytinlikler ve Orman İçinde Tatil

Zeytin ağaçları ve çam ormanlarıyla çevrili bu köy, sadece deniz tatili değil, doğa ile iç içe bir mola arayanlar için de biçilmiş kaftan. Sahil boyunca yürüyüş, orman yollarında doğa keşfi ya da kamp keyfi yapılabiliyor.

Tarihi Dokusu ve Kültürel Zenginliğiyle Öne Çıkıyor

Köyün eski adı “Fatia” ve geçmişi Osmanlı ile Rum dönemlerine kadar uzanıyor. Mübadele sonrası Selanik ve Bosna’dan gelen göçmenlerle birlikte köy zengin bir kültürel kimlik kazanmış. Bugün hâlâ bu kültürel miras köyde yaşatılmaya devam ediyor.

Zeytin ve Zeytinyağının İzinde

Turan Köyü, zeytin üretimiyle meşhur. Köyde kurulan halk pazarında doğal zeytinler, ev yapımı zeytinyağları ve yerel lezzetler ziyaretçilere sunuluyor. Özellikle odun ateşinde pişirilen geleneksel yemekler, bölge mutfağının öne çıkan tatları arasında.

Ulaşım Kolaylığı ve Yakın Rotalar

Turan Köyü, Erdek’e sadece 14 kilometre uzaklıkta. Bandırma’dan ise yaklaşık 20 dakikalık bir yolculukla ulaşılabiliyor. Özel araç, minibüs ya da taksiyle ulaşım oldukça pratik.

Keşfedilecek Yakın Rotalar

Turan Köyü’nün çevresinde Ormanlı ve Doğanlar gibi doğal güzellikler sunan köyler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle Çarşamba günleri kurulan halk pazarı, taze ürünleriyle bölgeye özgü bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

Sessizlik, Doğa ve Kültür Arayanlara

Doğal güzellikleri, sakin plajları, kültürel mirası ve lezzetli yerel tatlarıyla Turan Köyü, Marmara kıyısında huzurlu bir tatil arayanlar için eşsiz bir destinasyon. Tatilinizi doğayla ve tarihle iç içe geçirmek istiyorsanız, bu köy tam size göre.