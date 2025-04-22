23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şehzadeler’de çocukların hazırladığı özel bir programla kutlandı. Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri’nin düzenlediği etkinlikte 150 öğrenci sahne aldı. Tarihi Bedesten Nikah Salonu’nda gerçekleşen program, velilerin yoğun ilgisiyle bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Tarihi mekânda çocuklardan renkli gösteriler

Etkinlik, Şehzadeler Belediyesi’nin çocuklara yönelik hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren Çocuk Evleri tarafından organize edildi. 11 farklı sınıftan katılan 150 öğrenci, şiirler okuyarak, dans gösterileri sergileyerek ve şarkılar söyleyerek izleyenlere bayram sevinci yaşattı.

Velilerin de katılım gösterdiği etkinlikte, miniklerin performansları salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı. Çocuklar sahnedeki özgüvenleriyle alkış topladı.

“Geleceğin teminatı çocuklarımızdır”

Programda günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar da yer aldı. Şehzadeler Belediyesi yetkilileri, çocukların bu özel gününü en iyi şekilde kutlamaları için titizlikle hazırlandıklarını ifade etti. Yetkililer, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız” mesajını verdi.

Etkinlik, çocuklara verilen hediyeler ve aileleriyle çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.