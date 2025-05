Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyeciliğin iyi bir örneğini başlatarak Onur Günay Eğitim Kampüsünde bulunan Dayanışma Mutfağında günlük olarak 300 kişiye yemek çıkartmaya başladı. Evinde yalnız yaşayan, kimsesi olamayan, yemek yapamayan 60 yaş ve üstü 130’a yakın aileye her gün yemek servisi yapılıyor. Bunun yanı sıra cenazesi olan evlere isteğe bağlı olarak ilk gün ve sonraki günlerde evlerine sıcak yemek ikramı da yapılıyor. Başkan Mustafa Günay, “Vatandaşımızın iyi gününde de zor gününde de yanındayız. Ayağını kıran yemek yapmayacak durumda olan bir vatandaşımız bize ulaştı biz de 15 gün boyunca evine yemek servisi yaptık. Kansere yakalan bir vatandaşımızın sağlık sorunlarıyla ilgilenirken mutfakla uğraşmasın diye 1 ay boyunca evine yemek servisi yaptık. Anaokulu öğrencilerimizin yemeğini buradan çıkartıyoruz. Biz halkına dokunan, hastalığında sağlığında hep yanında olan bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

‘Siyasi istikbal değil, halkın istikbali için çalışıyoruz’

İktidarın siyasi istikbali için çalıştığını kendilerinin halkın istikbali için çalıştıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “ Çocuklarımızın aç yataklara girmemesi için gerçekten çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Parası belediyeleri olarak hele İzmir’de biz çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemize vermeye devam edeceğiz. Çünkü İktidar siyasi istikbali için siyasi geleceği için çabalarken biz belediyeler olarak tersine halkın istikbali için elimizden gelen her şeyi yapmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hatta İller Bankası’ndan kesintiler yapılırken, baskılara rağmen biz çalışmaya devam ediyoruz. Bizler halkın geleceği için çocuklarımız için çalışıyoruz. Örneğin devlet okullarına her gün 1740 öğrencimize simit ve süt veriyoruz. Çocuklarımızın beslenme çantaları boş kalmasın diye çocukların için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

‘Yoksullukla mücadele ediyoruz’

Sözlerine şöyle devam eden Başkan Günay, “Yoksulluk her gün büyüyor. Bunun karşılığında bir mücadele eden muhalefet var muhalefetin başında da dik duran bir Genel Başkanımız var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in dediği gibi ‘korkmadan yorulmadan’ bu mücadeleye devam edeceğiz ve halkımızla el ele kol kola iktidara doğru yürüyeceğiz” diye konuştu.

“Artık soğan ekmek devri kapandı”

İktidar kanadından yapılan ‘porsiyonları küçültün’ söylemlerine verilen hizmet üzerinden yanıt veren Başkan Günay, “Burada üç çeşit yemek çıkıyor. Her gün mutlaka makarna veya pilav, etli bir yemek, çorbasını, tatlısını ihtiyaç sahibi olan ailelere yetiştiriyoruz. Ve bu konuda da çok büyük bir memnuniyet var. Biz küçültmeyeceğiz, azaltmayacağız, çoğaltacağız, daha da bu işi büyüteceğiz. Artık soğan ekmek devri kapandı. Burada gıda mühendisimiz, gıda teknikerimiz var. Bir insanın bir günlük kalori ne kadar ihtiyacı varsa yemeklerimiz ona göre hazırlanıp halkımıza da ona göre sunuyoruz. Biz bu yemekle dört kişilik bir ailenin bütçesine devletin vermiş olduğu bir asgari ücret kadar destek oluyoruz” diye konuştu.

“İktidarın gündemi CHP Belediyeleri bizim gündemimiz halk’

“Türkiye'de büyük bir yoksulluk var. Hükümet politikası olarak da her gün biraz daha siyasetle uğraşırken biz CHP’li belediyeler olarak insanlarımıza nasıl ulaşabiliriz, neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Biz inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Genel başkanımızın uygulamış olduğu parti politikasını uygulayacağız. Biz halkımızla yan yana el ele halkımızın bütün ihtiyaçlarını, siyaseti bir tarafa bırakıp karşılıyoruz. İktidar evet her gün bir başka operasyon yapıyor. Biz bu operasyonlarla ilgili de hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Aş evlerimizde de etüt merkezlerimizde de kreşlerimizde de her türlü halka hizmeti vermek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Açlık, yoksulluk her gün büyüyor. Bunun karşısında mücadele eden muhalefet var. Biz korkmadan, yorulmadan bu mücadeleye devam edeceğiz. Her şey çok güzel olacak. İktidar, siyasi manevralarla siyasi istikballeriyle uğraşıyor. Biz, CHP olarak halkın istikbali için bu yoksulluk döneminde halka ne verebiliriz diye ciddi bir mücadele veriyoruz. İktidar şu an tamamen siyasi istikbali için koştururken biz halkımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İller Bankası’ndan paramız kesilirken ve diğer tüm baskılara rağmen biz CHP’li belediyeler olarak halkın geleceği için çocuklarımızın beslenme çantası boş kalmasın diye elimizden geleni yapıyoruz” dedi.