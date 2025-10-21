AYDIN’da ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) Toplantısı Gerçekleştirildi. Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Başkanlığında il Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Başkanlığında düzenlenen toplantı Sağlık Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Birim Uzmanları, İl Ambulans Servisi Başhekimi, Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi ve İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı ile tüm Kamu, Üniversite ve Özel hastane Başhekimlerinin katılımı ile ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) toplantısı gerçekleştirildi.

2024 ve 2025 İl içi ve İl dışı nakil istatistiklerinin değerlendirildiği toplantıda; acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde sürdürülmesi, tüm kamu ve özel kuruluşlara ait sevk edilen hastaların son durum bilgilerinin raporlanması gibi konularda değerlendirilmelerde bulunularak, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve koordinasyonunun güçlendirilmesine yönelik önemli Sağlık hizmetlerinin kararları alındı.