Güzelbahçe Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli ana arterlerde başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Siteler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi, Seferihisar Kavşağı ve Urla Çamlıçay Mahallesi arasında kalan güzergâhta başlatılan projeyle yollar genişletildi, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri tamamlandı. Çalışmalar, sadece yol yenileme değil, ilçenin siluetini değiştirecek vizyoner bir dönüşümü içeriyor.

Yaya ve araç güvenliği artırıldı

Projeyle birlikte caddeye modern aydınlatma sistemleri kuruldu, yaya yolları güvenli hale getirildi. Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Amacımız; güvenli, estetik ve modern bir kent yaratmak. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak bu çalışmalar, Güzelbahçe’nin dört ana girişinde de uygulanıyor” dedi.

Güzelbahçe’nin silueti değişiyor

Başkan Günay, Seferihisar Caddesi’nde iki yıldır yürütülen yenileme çalışmalarının vatandaşlardan büyük övgü aldığını belirterek, yeni projelerin ilçenin siluetini değiştireceğini ve hemşehrilerin Güzelbahçe’ye girişte ayrıcalık hissedeceğini vurguladı.

Vizyoner projelerle kentin ruhu korunuyor

Belediye, yol düzenlemelerinin yanı sıra çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla ilçenin estetik görünümünü güçlendirdi. Projeler, hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de Güzelbahçe’nin modern bir kent kimliği kazanmasını hedefliyor.