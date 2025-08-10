Güzelbahçe Belediyesi, 11. Payamlı Bardacık Festivali’ni büyük bir katılım ve coşkuyla düzenledi. Festivalin açılış törenine, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Kaymakamı Mehmet Özel ve çok sayıda siyasi temsilci ile vatandaş katıldı. Etkinlik, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı, ardından geçtiğimiz ay vefat eden merhum muhtar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Başkanlar tarımın önemini vurguladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tarımın sıkıntıda olduğunu belirtti. Tugay, “İzmir, Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden biri. Biz, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kültürel değerlerimizi koruyacağız ve tarım ile hayvancılığın ölmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da, bardacık ürünlerinin köylü için ne kadar önemli olduğunu ve bu yıl yaşanan sıcaklardan dolayı rekolte düşüklüğünün zararlarını anlattı.

Köylünün emeği korundu, ürünler halka ücretsiz dağıtıldı

Başkan Günay, bardacıkların dalında kuruduğunu ve çiftçinin zarar gördüğünü belirtti. Bu nedenle Güzelbahçe Belediyesi olarak bardacıkları köylüden satın aldıklarını ve halkla ücretsiz paylaştıklarını söyledi. Günay, “Köylü desteklenmezse köyler terk edilir. Biz bu durumu önlemek için üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhtar vekili ve jüri ödülleri açıkladı

Payamlı Muhtar Vekili Celal Tekin, festivalin köylü için bayram anlamına geldiğini belirterek Başkan Günay’a teşekkür etti. Festivalde düzenlenen yarışmada dereceye giren üreticilere altın ödülleri verildi. Ayrıca belediye halk oyunları gösterileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası’ndan Enes Kunduracı konseri festivale renk kattı.

Festival 10 Ağustos Pazar günü de devam edecek

Güzelbahçe Payamlı Bardacık Festivali, 10 Ağustos Pazar günü de etkinliklerle devam edecek. Üreticiler ve vatandaşlar, festivale gösterilen ilgiyle yerel tarım ürünlerinin önemini bir kez daha vurguladı.