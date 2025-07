İzmir’de yaz sıcaklıkları ve yangın riski artarken, Güzelbahçe Belediyesi ilçedeki tüm su kaynaklarını halkın hizmetine sundu. Belediye Başkanı Mustafa Günay, su kuyuları, tankerler ve sulama sistemlerinin yangınlara ve kuraklığa karşı organize edileceğini açıkladı.



“Her damla su halk için”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, son dönemde artan orman yangınları ve su krizine karşı ilçede tam kapsamlı su seferberliği başlatıldığını duyurdu.

Başkan Günay, “Su bu kentin damarlarındaki candır. Ne bir damlası israf edilir ne de kaderine terk edilir,” diyerek, tüm su altyapısının artık tek merkezden yönetileceğini belirtti.

“Otobanda çıkan yangına belediyemiz, orman ve Büyükşehir ekipleriyle birlikte müdahale etti. Bu tarz tehlikeler her an her yerde yaşanabilir. Bu nedenle tüm ekiplerimiz 7/24 görev başında.”

İşletmelerden örnek dayanışma

Güzelbahçe’deki bazı özel işletmelerin de seferberliğe destek verdiğini belirten Başkan Günay, İzzet Vinç, Efendioğlu gibi tanker sahibi firmaların gönüllü olarak su desteği sağladığını açıkladı:

“Parklarımız, ağaçlarımız, yeşil alanlarımız kurumasın diye gece gündüz sulama yapıyoruz. Bu desteği veren tüm işletmelere gönülden teşekkür ederim.”

Şebeke suyu yerine yerel kaynaklar

Başkan Günay, ilçedeki 150’den fazla park ve yeşil alanın artık şebeke suyu yerine yerel kuyular ve tankerlerle sulanacağını duyurdu. Bu kararla hem içme suyunun korunması hem de olası yangınlara hızlı müdahale amaçlanıyor:

“İzmir ciddi bir su sorunu yaşıyor. Biz bu tabloya kayıtsız kalamayız. Şebeke suyuyla çim sulamak artık kabul edilemez. Her damla suyu dikkatle kullanmak zorundayız.”

Acil müdahale için su altyapısı haritası çıkarıldı

Belediyeye ait tüm su ekipmanlarının sahada olduğunu aktaran Başkan Günay, özel ve kamuya ait tankerler ile su kuyularının koordinasyon içinde kullanılması için acil müdahale planı oluşturulduğunu belirtti.

“Bir ağaç yanarken susamayız, bir çocuk susuzken rahat edemeyiz. Bu karar, halkımızın sağlığı ve güvenliği içindir. Her damla su, artık koruma altındadır.”