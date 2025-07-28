İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Çocuk Meclisi’nde çocukların talebi üzerine “Akran Zorbalığı ile Mücadele” başlıklı bir eğitim programı düzenlendi. Üç oturumda gerçekleşen eğitimde zorbalığın tanımı, türleri, mücadele yöntemleri ve mahremiyet kavramı çocuklara aktarıldı.



Çocuklar, eğitimin gerçekleşmesini kendileri talep etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Çocuk Meclisi, yıl boyunca düzenlenen komisyon toplantılarında çocukların gündeme getirdiği sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Yaz dönemi eğitimleri kapsamında, çocukların isteğiyle başlatılan ilk çalışma “Akran Zorbalığı ile Mücadele” eğitimi oldu.

Eğitim, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliğiyle hayata geçirildi.

“Çocuklar zorbalığa maruz kaldıklarında ne yapacaklarını bilmiyor”

Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Sosyolog Deniz Kesimler Çakal, çocukların toplantılarda akran zorbalığı konusundaki endişelerini sık sık dile getirdiğini söyledi:

“Zorbalığa uğradıklarında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hangi davranışların zorbalık sayıldığı konusunda da belirsizlik yaşıyorlar. Bu ihtiyaç bizi hızla harekete geçirdi.”

“Güçlendirme ihtiyacı açıkça görülüyor”

Eğitimleri veren SGDD-ASAM Gençlik Çalışanı Mikail Böke ise çocuklara yalnızca zorbalığa karşı değil, seyirci kaldıkları durumlar için de ne yapabileceklerini aktardıklarını belirtti:

“Çocukların bu konuyu açıkça konuşmaya ve psikolojik olarak güçlendirilmeye ihtiyacı var.”

Eğitim üç oturumda gerçekleşti

Toplam 6 saat süren eğitim programının ilk oturumunda, çocuklar akran zorbalığının tanımını ve türlerini öğrenerek kendi deneyimlerini paylaştı. İkinci oturumda zorbalıkta oynanan roller ve mücadele yolları tartışıldı. Üçüncü oturumda ise mahremiyet konusu işlendi.

Program kapsamında çocuklara;

Duygularını tanıma ve ifade etme

Kişisel alan ve sınır bilinci

Zorbalığın kapsamı ve mücadele stratejileri

Sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurma

gibi beceriler kazandırılması hedeflendi.

Eğitim, interaktif tartışmalar ve oyunlarla desteklenerek çocukların aktif katılımı sağlandı.