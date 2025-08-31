İzmir’in Güzelbahçe ilçesi, Yalı Mahallesi’nde bulunan 1482 ada 3 parseldeki eski bir yapı üzerinde başlatılan tadilat çalışmaları tartışmalara neden oldu. İşletmeye yeniden kazandırılması hedeflenen yapının şantiye şefi, Levent Taşar, Güzelbahçe Belediyesi zabıta ekiplerinin “etrafta çöplük olduğu” gerekçesiyle çalışmaların engellendiğini iddia etti.

“Biz kaçak yapı yapmıyoruz”

Yetkililerden defalarca randevu talep ettiklerini ancak muhatap bulamadıklarını belirten şantiye şefi Taşar, şunları söyledi:

“Biz ilçeye yakışır bir mekan kazandırmak için çalışıyoruz. Çevredeki birçok restoran kendi eski yapılarını tadilatla yeniledi ve faaliyete geçirdi. Ancak bizim projemize sürekli engeller çıkarılıyor. Zabıta ekipleri ısrarla tadilat yapamayacağımızı söylüyor. Halbuki amacımız, Güzelbahçe’ye yakışır bir dizayn ortaya koymak.”

“Tepkiler Taraflı”

İşletmeciler, aynı bölgede bulunan diğer işletmelere izin verilmesine rağmen kendi projelerinin sürekli engellenmesini “taraflı tutum” olarak değerlendirdi. Çevrede yapılan benzer örnekleri fotoğraflarla da belgeleyebileceklerini dile getiren işletme sahipleri, sürecin bir an önce çözülmesini istediklerini belirtti.

“Güzelbahçe’ye Yakışır Bir Mekan”

İşletme sahipleri, ilçeye modern ve şık bir mekan kazandırma hedefinde olduklarını vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

“Bizim kimseyle bir sorunumuz yok, belediyeyle yaşadığımız bu sıkıntının da çözüme kavuşmasını istiyoruz. Kimseye zarar vermeden sadece Güzelbahçe’ye yakışır bir mekan kazandırmak istiyoruz.”