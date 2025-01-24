Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Dün gece saatlerinde Balıkesir-İzmir kara yolu Çayırhisar mevkiinde, 10 AIS 979 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü Erdinç Ç., aracının kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Araç, yol kenarındaki ağaca çarparak hurdaya döndü.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araçta sıkışan Erdinç Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Kazanın neden meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelere göre, aracın kaygan yolda kontrolünü kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Hayatını kaybeden sürücü Erdinç Ç.'nin kimliği kazadan kısa bir süre sonra belirlendi. Kazanın yaşandığı bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.